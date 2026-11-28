Dieses magische Lego-Set bekommen Fans bei Amazon schon für unter 7 Euro.

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Amazon verkauft gerade das „Magische Einhorn“ der Lego-Creator-Reihe für nur 6,44 Euro. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 9,99 Euro spart ihr bei diesem Angebot starke 36 Prozent. Das Set besteht aus 145 Teilen und kann in zwei alternative Modelle umgebaut werden. Der Versand ist allerdings nur für Prime-Mitglieder kostenlos.

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Ihr könnt das Lego-Fans ab sieben Jahren tauchen mit diesem Set in farbenfrohe Fantasiewelten ein. Das Hauptmodell ist ein Einhorn mit goldenem Horn, bunter Mähne und beweglichen Beinen. Es lässt sich dank der beiliegenden Regenbogen-Plattform wunderbar auf dem Schreibtisch aufstellen. Wer etwas Neues möchte, zerlegt das Fabelwesen und erschafft ein Seepferdchen, das über eine Meeresgrund-Kulisse schwebt.