Performance Shipping verzeichnet Umsatz- und Gewinnwachstum im Q1 2026 trotz rückläufigem Nettogewinn

Performance Shipping Inc. meldet für das erste Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 59 % auf 33,8 Millionen US-Dollar und ein Nettogewinn von 10,2 Millionen US-Dollar, getrieben durch Flottenexpansion und verbesserte Charterraten. CEO Andreas Michalopoulos betont starke Marktaussichten und hohe Liquidität.

Performance Shipping Inc. (NASDAQ: PSHG) hat für das erste Quartal 2026 einen Nettogewinn von 10,2 Millionen US-Dollar ausgewiesen, verglichen mit 29,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) betrug 0,79 bzw. 0,26 US-Dollar. Der Nettogewinn des Vorjahresquartals enthielt einen einmaligen Gewinn von 19,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf des Tankers P. Yanbu. Der Umsatz stieg auf 33,8 Millionen US-Dollar (31,8 Millionen US-Dollar netto nach Reisekosten) gegenüber 21,3 Millionen US-Dollar (19,2 Millionen US-Dollar netto) im Vorjahr.

Hauptgründe für den Anstieg waren die Ausweitung der durchschnittlichen Flottengröße auf etwa elf hochspezifizierte Tanker (vorher sieben) durch die Übernahme von Neubauten (P. Massport, P. Tokyo, P. Marseille) und Secondhand-Suezmax-Schiffen (P. Bel Air, P. Beverly Hills), teilweise kompensiert durch den Verkauf von P. Yanbu. Die durchschnittliche TCE-Rate (Time Charter Equivalent) erhöhte sich auf 32.520 US-Dollar pro Tag (Vorjahr: 30.843 US-Dollar). Der operative Cashflow belief sich auf 23,0 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 15,5 Millionen US-Dollar).

CEO Andreas Michalopoulos kommentiert: "Das Unternehmen startete stark in das Jahr 2026 mit Umsätzen von 33,8 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 10,2 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg um 59 % gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch den Ausbau der Flotte auf durchschnittlich elf moderne Tanker. Die TCE-Rate verbesserte sich auf 32.520 US-Dollar pro Tag. Wir erwarten, dass das konstruktive Tankermarktumfeld mit hohen Charterraten und durch geopolitische Entwicklungen verursachte Handelsflussineffizienzen anhält.

Zwei unserer Schiffe werden später in diesem Jahr für die Anstellung verfügbar, sodass das Unternehmen gut positioniert ist, um zusätzliche attraktive Charterverträge zu sichern.

" Zum Beginn des zweiten Quartals 2026 verfügt das Unternehmen über einen Umsatzbacklog von nahezu einer halben Milliarde US-Dollar, mit einer festen Charterabdeckung von rund 90 % für die restlichen neun Monate 2026 und 80 % für das gesamte Jahr 2027. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Zeitcharter-Portfolios erhöhte sich auf etwa drei Jahre, mit einer langfristigen Abdeckung von rund 50 % bis 2030, was eine starke Cashflow-Transparenz bietet.

Die durchschnittliche vertragliche Zeitcharterrate von etwa 31.700 US-Dollar pro Tag deckt die täglichen operativen Ausgaben für 2026 und 2027 im Wesentlichen ab. Unter historisch schwachen Marktbedingungen bleibt dieses Niveau im Vergleich zu Aframax-Tanker-Charterzyklen der letzten zwanzig Jahre gut unterstützt. Die Bilanz bleibt konservativ ohne nennenswerte kurzfristige Fälligkeiten, was Kapazität für die Finanzierung des Neubauprogramms durch eine ausgewogene Kapitalstruktur schafft. Ein LR1-Neubau soll Anfang 2027, zwei Suezmax-Neubauten Ende 2028 und Anfang 2029 abgeliefert werden.

Alle drei Schiffe sind ab Ablieferung auf langfristige Zeitcharterverträge ausgelastet, wobei die vertraglichen Umsätze etwa 92 % der verbleibenden Baukosten abdecken. Die Liquiditätsposition ist mit Barreserven, Zahlungsmitteläquivalenten und gesperrten Barmitteln von rund 127 Millionen US-Dollar zum Quartalsende stark - ein Anstieg um 62 % gegenüber Jahresulto 2025. Pro-forma nach dem angekündigten Verkauf der beiden ältesten Schiffe P. Aliki und P. Sophia wird sich die Liquidität auf rund 192 Millionen US-Dollar erhöhen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf disziplinierte Kapitalallokation, fortgesetzte Flottenerneuerung und den Erhalt einer widerstandsfähigen Bilanz zur Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie. Stand: 25. Mai 2026 waren 12.432.158 Stammaktien ausstehend





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