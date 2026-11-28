Das Pergamonmuseum öffnet am 4. Juni 2027 teilweise wieder. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz präsentiert den restaurierten Pergamonsaal und das Islamische Museum.

Die lang erwartete teilweise Wiedereröffnung des Pergamonmuseum s steht bevor. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) gibt den termin für den Neustart offiziell am 4. Juni 2027 vor. An diesem Tag werden der Nordflügel mit dem Islamischen Museum sowie der Mittelbau mit dem berühmten Pergamonsaal für das Publikum zugänglich sein. Damit endet eine Ära der vollständigen Schließung, die im Oktober 2023 begann und bis 2013 mit schrittweisen Sanierungsarbeiten begann. Der Abruf von Zeitfenstertickets im Vorverkauf startet am Dienstag, dem 1. Dezember, für alle Besucher, die zu den ersten Besuchern gehören wollen.

Masterplan Museumsinsel und Restaurierungsfortschritt

Die umfassende Grundinstandsetzung des Museums ist Teil des Masterplans Museumsinsel, einem der größten Kulturbauprojekte Deutschlands. Die Restaurierung des Pergamonaltars, der ursprünglich aus der Zeit zwischen 170 und 160 vor Christus stammt, ist bereits abgeschlossen. Die bis zu 850 Tonnen schweren Elemente des Telephosfrieses wurden mit einem motorbetriebenen Flaschenzug und Arbeitspodesten gehoben. Die rekonstruierte Westfront des Altars wurde gereinigt, ebenso der Gigantenfries und der Telephosfries am Sockel. Die Reliefs wurden von alten Verschmutzungen und Farbschichten befreit, was die Figuren frischer und plastischer erscheinen lässt. Originale und spätere Ergänzungen lassen sich nun klarer unterscheiden. Die Antikensammlung füllt die Räume derzeit noch mit kleineren Objekten, während die großen Skulpturen ihre neuen Positionen einnehmen.

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Neue Lichtstimmung und Rückkehr berühmter Exponate

Der Pergamonsaal erstrahlt in neuem Licht благодаря neuen Tageslichtdecken. Die Wände wurden in einem blasshellblauen Farbton gestrichen, um die Lichtstimmung des Mittelmeerraums wiederzugeben, wie es sich der damalige Museumsdirektor Theodor Wiegand und Architekt Ludwig Hoffmann bei der Ersteröffnung 1930 vorgestellt hatten. Im Saal der Hellenistischen Architektur sollen Besucher das Gefühl eines griechischen Platzes erleben. Die Rekonstruktionen antiker Säulenarchitekturen sind fest verbaut und vor Ort restauriert worden. Die Marmorskulptur der Athena Parthenos aus dem 2. Jahrhundert vor Christus ist zurückgekehrt. Sie stand während der Sanierung ab 2016 im Metropolitan Museum in New York und ist nun effektvoll vor der Front des Zeustempels an der Nordwand platziert.

Islamisches Museum und Muschatta-Fassade im Fokus

Der Nordflügel beherbergt das Islamische Museum in einer neu gestalteten Form. Die Muschatta-Fassade, ein Überrest der Außenmauer eines Wüstenpalastes aus dem Jahr 743 oder 744, wurde komplett abgebaut. Rund 500 Fassadenteile wurden gereinigt und in einem neuen Saal aufgebaut. Dies ist das größte Exponat im Museum für Islamische Kunst und ist nun in voller Breite von 45 Metern in den Hauptrundgang im Erdgeschoss integriert. Fehlende Mauerteile wurden durch Kunststeine ersetzt, um die Struktur visuell zu ergänzen. Die Fassade stammt aus der Zeit um das Jahr 743 oder 744 und bietet einen einzigartigen Einblick in die Architektur der frühen islamischen Welt.

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Sensorische Erfahrung und zeitgenössische Kunstintegration

Das Aleppo-Zimmer, die Vertäfelung eines Empfangsraums aus einem Wohnhaus in Aleppo aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts, wurde neu präsentiert. Die älteste vollständig erhaltene Wandverkleidung aus den Gebieten des Osmanischen Reiches war früher durch eine Glaswand abgeschirmt. Jetzt kann man den Raum direkt erleben. Die filigranen Bemalungen der Holzpaneele wurden restauriert und auf ein Podest gestellt. Direktor Stefan Weber kündigte an, dass im Raum der Wind, das Plätschern des Wassers und das Stimmengewirr zu hören sein werden. Die Konservatoren experimentieren derzeit mit Düften nach Jasmin, Orange, Kaffee und Tabak, um die Atmosphäre authentisch zu gestalten. Die Alhambra-Kuppel aus dem 14. Jahrhundert aus Granada wird im Raum Die Gärten von Al-Andalus Mittelpunkt einer Inszenierung sein.

Weitere Änderungen und Ausblick auf die Rückkehr

Die Alhambra-Kuppel wird künftig stimmungsvoller präsentiert und durch verlesene Gedichtzeilen aus der Kuppeldekoration eine Verbindung zur Geschichte der Alhambra herstellen. Im Treppenhaus ist eine neue Arbeit angebracht, die aus blauen und roten Farbschlieren besteht, die abstrakt an Blumen erinnern. Der Künstler Qureshi ist einer von mehreren Künstlern, die zeitgenössische Kunst inmitten der historischen Werke zeigen. Das Vorderasiatische Museum mit dem Ischtar-Tor und der Prozessionsstraße von Babylon befindet sich im seit 2023 geschlossenen Südflügel des Pergamonmuseums. Die Mosaik aus dem Königspalast von Pergamon wurde ausgebaut und in den Telephossaal oberhalb der großen Freitreppe des Pergamonaltars verlegt. Diese Veränderungen markieren einen neuen Abschnitt in der Ausstellungsgeschichte der Berliner Museen.