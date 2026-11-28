Perlblond verleiht hellen Haaren Tiefe und verhindert Gelbstich, während es sich sanft mit grauen Tönen verschmilzt. Experten empfehlen oft eine demipermanente Tönung wie Glossing, um den Look zu erzielen, der kühl, cremig und glänzend wirkt. Die Pflege erfordert möglicherweise mehrere Termine, besonders bei dunkleren Ausgangstönen, und sollte von einem Fachprofi durchgeführt werden, um optimale Ergebnisse ohne unerwünschte Farbstiche zu garantieren.

Perlblond ist einmit dem weichen Schimmer, der an eine Perle erinnert – so viel verrät bereits der Name. Weniger offensichtlich ist der, der sich dahinter verbirgt und den Haaren Tiefe verleiht und ein Gelbstich, weder im Blond noch im Grau, gar nicht erst aufkommen lässt.

Genau das unterscheidet die Farbe von beispielsweise Aschblond und Platinblond , die ebenfalls oft mit Grau kombiniert werden. Perlblond bietet im Zusammenspiel mit Grau, obwohl es trotzdem fast übergangslos mit einem hellen, kühlen und natürlichen Grau verschmilzt. Hell nachwachsende Ansätze? Fallen in dieser Kombination kaum auf.

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Am einfachsten und harmonischsten ist der Look aus Perlblond und Grau, wenn das Haar bereits überwiegend hell, silbrig oder weiß ist. Dann genügt oft eineund deine natürlichen Nuancen bleiben erhalten, aber der Look wirkt frischer und bekommt mehr Dimension. Hast du viel dunkles Haar dazwischen, müssen diese Partien zuerst aufgehellt werden, da das Ergebnis sonst schnell ins Orange oder Lila kippt.