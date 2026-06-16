Perlrosa Maxikleid: Der 'Bridgerton'-Look für den Alltag

Ein perlrosa Maxikleid von Bonprix mit zarter Tüllqualität und funkelnder Paillettenstickerei versetzt Sie in die glamouröse Welt der 'Bridgerton'-Serie. Der Look ist romantisch, verspielt und gleichzeitig modern und eignet sich perfekt für den Alltag.

Ein perlrosa Maxikleid von Bonprix mit zarter Tüll qualität und funkelnder Pailletten stickerei versetzt Sie in die glamourös e Welt der ' Bridgerton '-Serie. Der Look ist romantisch, verspielt und gleichzeitig modern, genau wie die Ball-Szenen in der Netflix-Serie.

Das Kleid besteht aus zartem Tüll und ist mit einer Paillettenstickerei verziert, die dem Look eine festliche und glamouröse Note gibt. Die Farbe Perlrosa wirkt weich, feminin und sehr edel und erinnert an die romantischen Pastelltöne, die man auch aus 'Bridgerton' kennt. Der Schnitt des Kleides mit kurzen, eingesetzten Ärmeln, einem geraden Saum und einem Reißverschluss am Rücken passt wunderbar zu einem eleganten Ball-Look. Das Kleid ist eine besonders festliche Alternative für alle, die beim Ball-Look noch mehr Funkeln möchten.

Der 'Bridgerton'-Charme entsteht durch die Mischung aus Romantik, Eleganz und kleinen glamourösen Details, die das Kleid perfekt verkörpert. Das zarte Perlrosa wirkt wie gemacht für einen Regency-inspirierten Stil, ohne dass der Look kostümiert wirkt. Das Kleid lässt sich auch gut für den Alltag zu einer Jeansjacke und weißen Sneakern stylen





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