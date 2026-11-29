Schluss mit Aufklebern auf dem Perso: Die Wohnanschrift soll vom Ausweis verschwinden – doch dahinter steckt mehr als nur weniger Zettelwirtschaft.

Schluss mit Aufklebern auf dem Perso: Die Wohnanschrift soll vom Ausweis verschwinden – doch dahinter steckt mehr als nur weniger Zettelwirtschaft. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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Schon bald soll er sich ändern: Die seit Jahrzehnten ebenfalls erfasste Wohnadresse soll verschwinden. Seit dem Perso im Scheckkartenformat dürfte es die augenfälligsteDas Bundesinnenministerium willl eine neue Generation des Personalausweises auf den Weg bringen. Die Entwicklung soll voraussichtlich Ende 2027 abgeschlossen sein. Wahrscheinlich ist, dass die Anschrift dann komplett vom Dokument verschwindet.