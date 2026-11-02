Personalia in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung

Die Fraktion Die Andere hat sechs neue Mitglieder. Der Kreiswahlleiter Stefan Tolksdorf listet Personalwechsel in der SVV und Ortsbeiräten auf.

Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hat eine Reihe signifikanter personeller Veränderungen erlebt. Der Kreiswahlleiter Stefan Tolksdorf hat die aktuellen Zustände im Stadtparlament und den Ortsbeiräten detailliert aufgeschlüsselt. Diese Veränderungen betreffen mehrere Fraktionen und beeinflussen direkt die politische Arbeit in der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Wechsel in der Fraktion Die Andere

Die Fraktion Die Andere setzt ihr selbstgewähltes Rotationsprinzip konsequent um. Seit Mitte September sind bereits sechs neue Stadtverordnete im Amt. Axel Kruschat nimmt nun Platz im Stadtparlament. Der Landesgeschäftsführer des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ist eine deutliche Fachstimme. Laura Kapp verlässt das Gremium. Anna Bräutigam rückt für sie nach. Anja Heigl macht Platz. Daniel Zeller übernimmt ihr Mandat. Christian Raschke scheidet aus. Irene Hahn ist seine Nachfolgerin.

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Die Führungsebene der Partei hat sich ebenfalls gewandelt. Cornelia Frick und Sandro Szilleweit übernehmen die Fraktionschefenschaften. Balthasar Kogge und Bianca Zeller geben ihre Ämter ab. Diese strukturellen Änderungen finden im Rahmen der internen Richtlinien der Gruppe statt. Sie sollen sicherstellen, dass unterschiedliche Perspektiven in die Politik einfließen.

Amtswechsel in den Ortsbeiräten

Auch auf kommunaler Ebene gibt es Verschiebungen. Ann-Marie Krause aus der SPD hat ihr Mandat im Golm-Ortsbeirat Ende September niedergelegt. André Riemer (SPD) wird als Nachfolger berufen. Diese Änderung betrifft die politische Repräsentation in diesem Stadtteil direkt. Sie tritt zum Jahreswechsel in Kraft.

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Im Ortsbeirat Groß Glienicke sind bereits früher Wechsel erfolgt. Franz Blaser (SPD) legte sein Mandat Ende Juli nieder. Andrea Leuthold (SPD) übernahm den Sitz. Diese beiden Änderungen sind bereits vollzogen. Sie beeinflussen die Beschlussfassung in diesen lokalen Gremien. Die SPD bleibt damit in beiden Bezirken vertreten.

Trauerfall und Bestürzung in der FDP

Ein besonders schmerzhafter Wechsel betraf die FDP-Fraktion. Der Stadtverordnete Helmut Lange ist am 30. August verstorben. Sein Tod hat in allen Fraktionen für Bestürzung gesorgt. Lange war vor seiner Pensionierung Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Seine juristische Expertise war in der Stadtverordnetenversammlung geschätzt worden.

Die Fraktion musste sich neu aufstellen. Die Vakanz durch den Tod Lange's muss besetzt werden. Dies erfordert interne Abstimmungen. Die politische Landschaft in Potsdam hat sich durch diese Entwicklungen insgesamt verändert. Die Besetzung der freien Mandate ist nun im Gange.

Nächste Sitzung und Termine

Die Stadtverordnetenversammlung wird ihre Geschäfte fortsetzen. Die nächste Tagung ist für den 4. November angesetzt. Sie beginnt um 15 Uhr. Der Ort der Versammlung ist das IHK-Gebäude in der Breiten Straße 2 a-c.

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Die neuen Mitglieder werden ihre Arbeit aufnehmen. Die alten Mitglieder haben ihre Verantwortung an die Nachfolger übergeben. Die Sitzung wird die aktuellen Themen der Stadt behandeln. Die personellen Änderungen sind damit Teil der laufenden Legislaturperiode. Die Transparenz wird durch die Mitteilung des Wahlleiters gewährleistet.