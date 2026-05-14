Personalized Ods to Fathers: A Tribute to the Man Who Made a Difference

Three BILD-reporters share their personal stories about their fathers, highlighting the small gestures, conversations, strength, and support they provided throughout their lives. They also discuss the importance of Vatersein and the impact it has on their lives.

Heute ist Vatertag . Ein guter Moment, um innezuhalten. Um Danke zu sagen. Dem eigenen Vater.

Oder vielleicht auch dem eigenen Kind. Denn Vatersein ist mehr als ein Titel. Es sind die kleinen Gesten, die bleiben. Die Gespräche, die nie ganz vergessen werden.

Die Stärke, die Halt gibt, und die Zweifel, die man oft nie sieht. Drei BILD-Reporter schreiben hier eine sehr persönliche Ode an den Mann, ohne den es sie nicht gäbe. Ihre ersten Helden. Und einer an seinen Sohn, der ihm ein schlechtes Gewissen machte.

Tobias Render über seinen Vater: In meiner Kindheit war für mich immer klar: Am Vatertag ziehen die Männer mit Bollerwagen los und besaufen sich. Alle, bis auf meinen Papa, der den Tag mit uns verbrachte. Er trinkt ja keinen Alkohol, dachte ich mir damals. Deshalb geht er auch nicht mit.

Hinterfragt habe ich das nie. Jetzt schon. Weil ich gerade auf Dienstreise bin, weit weg von zu Hause – und heute sehr gerne bei meinen Kindern wäre. Die Große (8) fragt mich schon übers Leben aus.

Wie meine Kindheit war. Dann erzähle ich ihr auch mal von meinem Papa. Der ist für mich schon immer ein Vorbild, weil er der gutmütigste Mensch der Welt ist, aber: Er war aus beruflichen Gründen ganz oft nicht da. Nicht über Nacht, häufig kam er aber sehr spät nach Hause.

Er war Lehrer und nahm seinen Job immer sehr ernst. Zu ernst, fand ich manchmal. Meine Geschwister und ich waren mitunter eifersüchtig auf die Kinder, die tagsüber bei ihm Unterricht hatten, während wir manchmal ohne einen Gute-Nacht-Kuss von ihm ins Bett mussten. Wenn Papa dann aber zu Hause war, war alles andere egal.

Dann ging es um uns, um meine Geschwister und mich, um Mama. Dann zeigte er uns nachts die Sterne, erzählte Geschichten, schnitzte mit uns irgendwas aus Holz. Wir gingen schwimmen, Radfahren, wandern, ins Stadion zum FC Bayern und in den Wald, um dort die Tiere zu füttern (die wir natürlich nie sahen, aber Papa führte uns immer zur selben Stelle, wo wir Äpfel und Karotten in ein Moosbett legten).

Natürlich hat meine Mama den Großteil der Erziehung gemeistert, sie war am Anfang ein paar Jahre daheim. Mein Vater hätte sich beim Heimkommen aber niemals auf die Couch gesetzt und die Beine hochgelegt. Es gab keinen Bereich im Leben seiner Kinder, für den er sich nicht interessiert hätte. Von mir kann ich dasselbe behaupten.

Wenn ich aber im Kollegenkreis erzähle, dass ich beim Kinderballett der Vierjährigen natürlich auch mitmache, erneine Bewunderung, und anerkennende Kommentare, wie modern wir doch seien. Mein Papa hat sich schon vor 40 Jahren für seine Kinder interessiert. Ich glaube aber nicht, dass er das modern fand. Sondern ganz normal.

Lukas Bruckmann über seinen Vater: Wenn das Wort „Held“ fällt, denken viele an einen Fußballer, Sänger oder Schauspieler. Ich denke dabei an meinen Papa. Schon als ich klein war, hat er meinen Geschmack bei Musik, Videospielen und Humor geprägt. Heute ist er Ansprechpartner Nummer eins für alle Fragen des Lebens, die einem 22-Jährigen wie mir so aufkommen.

Egal was mich gerade bewegt – mein Papa hat immer eine Lösung parat. Als klar war, dass ich beruflich von Frankfurt am Main nach Berlin ziehe, hat er sich sehr viel Zeit genommen, um mich bei meinem Umzug bestmöglich zu unterstützen. Seitdem feiert er jeden Erfolg, den ich hier in der Hauptstadt zelebrieren darf, rührend mit. Nach meinem Abitur haben wir noch viel über Studiengängen gesprochen, weil das für ihn der logischste Weg war, nach dem Schulabschluss weiterzumachen.

Heute sieht er, dass ich durch ein Volontariat meinen Traumjob gefunden habe, und unterstützt das in jeder Hinsicht. Papa, weil du es so oft sagst und ich viel zu selten: Ich bin stolz auf dich! Ich wünsche dir einen tollen Vatertag heute. Du hast ihn dir sehr verdient.

Jörg Wienforth (54) über seinen Vater: Mein Vater redete nicht viel. Schichtarbeiter. Morgens früh raus, abends müde heim. Aber der Kühlschrank war immer voll.

Wir machten Urlaub. Im Allgäu, in Österreich, sogar auf Ischia. Autos wurden bar bezahlt. Es fehlte an nichts.

Ich war 22, als ich mich Weihnachten 1994 am ersten Feiertag bei meinen Eltern outete. Meine Mutter brach in Tränen aus. Mein Vater? Schwieg kurz.

Dann: „Okay. Dann ist das nun so.

“ Kein Vorwurf. Kein Streit. Nie wieder ein wertendes Wort. Ein Mann des Ruhrgebiets, ein Mann der alten Schule.

Und er hatte in Sekunden mehr Frieden mit meinem Leben gemacht als ich selbst. 18 Jahre später. Ich lebe in Berlin, und arbeite als Regisseur. Da trifft uns die Diagnose: Speiseröhrenkrebs. Unheilbar.

Ich soll gerade für eine große Produktion nach Peking fliegen. Mein Vater sagt: „Die brauchen dich da. Flieg.

“ Eine Woche später ruft mein Bruder an: „Wenn du Papa noch mal lebend sehen willst, musst du zurück. “ Also flog ich zurück, und fuhr direkt ins Krankenhaus nach Gelsenkirchen. Mein Bruder schläft neben ihm. Mein Vater liegt still, voller Schmerzmittel.

Er erkennt mich nicht mehr. Meine Mutter flüstert: „Er hat auf dich gewartet. “ Dann geht sie nach Haus





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