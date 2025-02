Personalschlüssel in Berliner Kitas: Stadt sieht keine flächendeckende Krise

Die Berliner Verwaltung sieht trotz Warnungen von Verdi keine flächendeckende Krise im Bereich der Personalsituation in den Kitas. Der Eigenbetrieb Kindergärten City berichtet von einer hohen Einhaltung des gesetzlichen Personalschlüssels. Dennoch gibt es Herausforderungen, um personelle Engpässe in Zeiten hoher Ausfälle zu bewältigen.

Am Dienstag, wird sich der Senat in Berlin mit dem Thema Personalschlüssel in den Kitas befassen. Verdi, der Gewerkschaftsverband für die Bildung und die öffentlichen Dienste, hatte vorab einen Warnstreik für Kita-Personal angekündigt, der jedoch nur bis zur nächsten Tarifrunde gültig ist. Diese Situation treibt den Senat an, die Streikgefahr zu minimieren, vor allem im Hinblick auf das Wahlkampfjahr 2026.

Der Senat hatte im November 2024 einen ersten Runden Tisch zum Thema Personalschlüssel in den Kitas abgehalten. Der Dachverband der Kinder- und Schülerläden hatte damals optimistisch betont, dass die vom Senat vorgegebenen Personalschlüssel „zum Teil auf der sicheren Seite“ seien. Der Eigenbetrieb Kindergärten City, der 58 öffentliche Kitas betreibt, hat seit Mitte November täglich Daten zur Personalsituation in seinen Einrichtungen erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass in einem Großteil der Kitas der gesetzliche Personalschlüssel eingehalten wird. Trotzdem besteht laut Eigenbetrieb die Herausforderung, „personelle Engpässe in Zeiten hoher Ausfälle zu bewältigen“. Das Berliner Kindertagesbetreuungsgesetz (KitaFöG) definiert, wie viele pädagogische Fachkräfte eine Kita pro Kind vorhalten muss. Dabei werden durchschnittliche Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit, Fortbildungen und die mittelbare pädagogische Arbeit – etwa für Elterngespräche und Dokumentationen – mit einem Anteil von 18,5 Prozent berücksichtigt. Im Vergleich dazu beschreibt die reale Betreuungssituation in einer Kita – also das Verhältnis von anwesenden Fachkräften zu betreuten Kindern an einem bestimmten Tag – schwankende Werte, die je nach Personalverfügbarkeit und Krankheitsgeschehen variieren.





