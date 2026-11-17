Nach 13 Jahren verabschiedet sich Doris Schröder-Köpf aus dem niedersächsischen Landtag. Fünf neue Abgeordnete rücken nach. Ein Überblick über die Veränderungen.

Im Niedersächsischen Landtag findet am Dienstag ein signifikanter personaler Wandel statt, der die Zusammensetzung der politischen Vertretung im Land verändert. Fünf neue Abgeordnete haben ihre Mandate offiziell angetreten und damit ihre Arbeit im Parlament aufgenommen. Gleichzeitig endet für die langjährige SPD-Politikerin Doris Schröder-Köpf ihre aktive Zeit als gewählte Vertreterin.

Das Ende einer Ära für die SPD-Politikerin

Doris Schröder-Köpf, die das Land seit mehr als 13 Jahren vertritt, verabschiedet sich aus der Landespolitik. Die 63-Jährige hatte ihren Rückzug bereits zuvor öffentlich bekannt gegeben. Hinter diesem Schritt stehen laut Berichten persönliche sowie gesundheitliche Gründe, die die weitere Ausübung ihres Mandats unmöglich machen.

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Bereits im Jahr 2020 unterzog sich Schröder-Köpf einer offenen Herzoperation. Ärzte stellten damals fest, dass ihre Herzklappen sich nicht mehr ausreichend öffneten, was zu diesem schwerwiegenden medizinischen Eingriff führte. Dies ist ein wesentlicher Faktor für ihre Entscheidung, nun nach fast einem Jahr vor der nächsten bevorstehenden Landtagswahl ihre parlamentarische Karriere zu beenden.

Die SPD-Fraktion würdigte den Einsatz der scheidenden Abgeordneten in einem Beitrag auf Instagram. Sie bedankte sich für die langjährige Arbeit und das Engagement im Parlament. Damit schließt sich für die Politikerin ein wichtiges Kapitel ihrer biografischen Entwicklung hin zu einer ruhigeren Phase.

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Politische Laufbahn und Bekanntheit durch Ehe

Schröder-Köpf ist seit dem Jahr 2013 Mitglied im Niedersächsischen Landtag. In dieser Zeit bekleidete sie diverse wichtige Ämter und Ausschussfunktionen. Von 2013 bis 2022 übte sie das Amt der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe aus. In dieser Rolle war sie federführend für Fragen der Integration und der sozialen Gleichstellung zuständig.

In ihrer letzten Legislaturperiode leitete sie den Ausschuss für Inneres und Sport. Dies zeigt ihre breite Expertise in sicherheitspolitischen und kommunalen Fragen. Darüber hinaus engagierte sie sich intensiv für Projekte, die Kinder und Jugendliche betreffen. Die Förderung von Lesekompetenz und die Unterstützung sozialer Initiativen gehörten dabei zu ihren Kernthemen.

Bundesweite Bekanntheit erlangte sie auch durch ihre private Verbindung zur politischen Geschichte Deutschlands. Von 1997 bis 2016 war sie mit dem Altbundeskanzler Gerhard Schröder verheiratet. Nach der Trennung lebte sie ab 2016 in einer neuen Partnerschaft. Bis 2022 war sie mit dem heutigen Verteidigungsminister verbunden.

Weitere Mandatsträger wechseln in die Kommunalpolitik

Neben dem Ausschieden von Schröder-Köpf verlässt auch ein weiteres Trio die Reihen der SPD im Landtag. Brian Baatzsch, der 31-Jährige, wurde neuer Bürgermeister in Springe. Er verlässt damit den Landtag, um eine kommunale Führungsaufgabe zu übernehmen. Seine politische Arbeit wird nun vor Ort in der Stadt fortgesetzt.

René Kopka, 49 Jahre alt, übernimmt ebenfalls ein Bürgermeisteramt. Er führt die Geschäfte in Einbeck und verlässt dafür sein Mandat im Landtag. Auch Oliver Lottke, 53 Jahre jung, verabschiedet sich aus Hannover. Er wird das Amt des Bürgermeisters in Loxstedt ausüben. Alle drei haben sich erfolgreich in ihren jeweiligen Gemeinden für das höchste lokale Amt beworben.

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Auch im Lager der Grünen-Abgeordneten findet ein Wechsel statt. Nadja Weippert, 43 Jahre alt, verlässt den Landtag. Sie hat die Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Tostedt gewonnen. Damit kehrt sie in die kommunale Ebene zurück, um dort die lokale Politik mitzugestalten. Dies verdeutlicht den Trend, dass Erfahrung im Landtag oft zur lokalen Führungsrolle führt.

Nachrückende Abgeordnete und ihre Professionen

Für die ausgefallenen SPD-Mandate rücken nun fünf neue Abgeordnete nach. Die Landschaftsplanerin Tatjana Bautsch, 56 Jahre alt, übernimmt eines der freien Sitze. Ihr Hintergrund in der Raumplanung bringt neue Perspektiven in die Fraktion ein. Sie tritt die Nachfolge im Parlament an und wird nun an den Entscheidungen des Landes mitwirken.

Sascha Laaken, 54 Jahre alt, ist von Beruf Kriminalpolizist. Seine Erfahrung in der Strafverfolgung wird die Diskussionen im Ausschuss für Inneres bereichern. Die Buchhändlerin Sabine Lehmbeck, 57 Jahre alt, vertritt nun die Interessen der SPD. Ihre Profession spiegelt das Engagement für Bildung und Kultur wider.

Marketingleiterin Pia van de Lageweg, 52 Jahre alt, ist ebenfalls unter den Neuankömmlingen. Sie ergänzt das Spektrum der Partei um wirtschaftsnahe Kompetenzen. Für die Grünen rückt die IT-Projektmanagerin Andra Möllhoff nach. Mit 36 Jahren bringt sie frische digitale Expertise in die Fraktion ein. Sie vertritt die Interessen der Partei in der neuen Konstellation.