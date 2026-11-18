Ein Gericht in Perth verurteilt eine verheiratete Lehrerin zu 8,5 Jahren Haft wegen sexuellem Missbrauch und Grooming eines minderjährigen Schülers, mit dem sie ein Kind bekam.

Ein Gericht in der westaustralischen Metropole Perth hat eine verheiratete Lehrerin zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Die Verurteilung betrifft den Fall eines schwerwiegenden sexuellen Missbrauchs und der Nötigung eines minderjährigen Jungen, mit dem die Frau über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr in einer manipulativen Beziehung stand. Im Laufe dieser Zeit gebar die verurteilte Frau ein Kind von dem Jungen.

Ausbau der manipulativen Beziehung

Die Tatbeziehung begann im Jahr 2023, als die Frau den Jungen kennenlernte, nachdem dieser mit seiner Familie in die südlich von Perth gelegene Stadt Mandurah gezogen war. Ihre Rolle als Betreuerin einer Musikband, in der der Jugendliche aktiv war, diente als erste Grundlage für den Kontakt. Im weiteren Verlauf festigte sie ihre Position, indem sie auch eine persönliche Freundschaft mit der Mutter des Jungen aufbaute.

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Der Kontakt hielt sogar an, als der Junge den Schulwechsel vollzog. Die Lehrerin fuhr ihn weiterhin zur Schule, was ihr Zugriffsmöglichkeiten auf das Opfer bot. In dieser Phase begannen die ersten sexuellen Übergriffe. Die Frau etablierte eine kontrollierende Dynamik, indem sie dem Jungen Geschenke kaufte und seine Aktivitäten in sozialen Medien überwachte.

Die psychologische Kontrolle umfasste die Forderung nach ständigen Berichten über das aktuelle Handeln des Jungen. Reagierte er nicht umgehend auf ihre Nachrichten, drohte sie mit Konsequenzen. Diese Form des Grooming schloss auch die Übermittlung von unangemessenem Material ein, um das Opfer weiter zu binden und zu manipulieren. Etwa zu diesem Zeitpunkt wurde die Frau schwanger.

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Eskalation und Schwangerschaft

Die Beziehung eskalierte, als die Frau dem Jungen mitteilte, dass sie weitere Kinder von ihm haben wolle. Die emotionale Erpressung nahm zu, wie aus einer Nachricht hervorgeht, die sie wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 an den Jungen schickte. In dieser schrieb sie, sie sei es leid, um seine Aufmerksamkeit zu betteln.

Im Januar brachte die nun verurteilte Frau eine Tochter zur Welt. Die Geburt fand kurz nach der Anzeige bei der Polizei statt, die die Mutter des Jungen zuvor erstattet hatte. Die Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme der Lehrerin, die nun für ihre Taten zur Verantwortung gezogen wird.

Schwere Vorwürfe und Vertrauensbruch

Der Richter John Prior charakterisierte die Handlungen der Angeklagten als einen schweren Vertrauensbruch. Als Staatsanwalt vertrat Mark Nicol die Auffassung, dass das Opfer und seine Familie einem Alptraum ohne Ende ausgesetzt waren. Er betonte, dass der Junge in einer besonders verletzlichen Position gewesen sei.

Die strafrechtlichen Anklagepunkte umfassten den sexuellen Missbrauch eines Kindes unter dreizehn Jahren sowie den Besitz von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Die Behörde warnt davor, dass das Opfer vermutlich lebenslang unter den psychologischen Folgen dieses Missbrauchs leiden wird.

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Haftstrafe und rechtliche Rahmenbedingungen

Das Gericht verhängte eine Gesamtstrafe von achteinhalb Jahren. Die verheiratete Lehrerin lebt mittlerweile getrennt von ihrem Ehemann, mit dem sie bereits ein Kind hat. Nach der Verbüchung von sechseinhalb Jahren der Haftstrafe ist sie gemäß den juristischen Vorgaben auf Bewährung entlassbar.