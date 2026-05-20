Peruaner Buse sieht Sandplatzklassiker-Viertelfinale: "Das Turnier geht noch weiter."

Der Peruaner Buse, in der Qualifikation des 'Bitpanda Hamburg Open', ist überraschend im Viertelfinale des diesjährigen Sandplatzklassikers. Er schlug die Nummer 57 der Welt Jakub Mensik mit 6:0, 6:3 und hat in seinen vier Matches noch nie einen Satz verloren.

Fans am Rothenbaum: Der Peruaner gestartete in der Qualifikation des ' Bitpanda Hamburg Open ' ( ATP 500 ) und steht jetzt überraschend im Viertelfinale des Sandplatzklassiker s. In der zweiten Runde schlug die Nr. 57 der Welt Jakub Mensik (20/Tschechien) mit 6:0, 6:3 – und hat in seinen vier Matches noch keinen Satz verloren!

"Ich habe wirklich, wirklich gutes Tennis gespielt", sagte Buse nach dem Turbo-Sieg auf dem Außenplatz. "Die langsamen Bedingungen durch den Regen und das Wetter kamen mir entgegen. Ich bin sehr glücklich. Aber das Turnier geht noch weiter. \





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