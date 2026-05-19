Peruaner-Tennis-Spieler ignazio Buse gewinnt große Überraschung in Hamburg

Der peruanische Qualifikant ignazio Buse hat in der Bitpanda Hamburg Open eine große Überraschung gewirkt und den Titelverteidiger Flavio Cobolli (24/Italien) mit 2:6, 5:7 geschlagen. Buse zeigte sich begeistert und sprach von seiner Liebe zum Essen und seiner Familie.

Die 'Bitpanda Hamburg Open' haben ihre erste große Überraschung. Titelverteidiger Flavio Cobolli (24/Italien) ist raus! Die Nummer 12 der-Welt verlor sein Erstrundenmatch bei dem ATP-500-Turnier gegen den peruanischen Qualifikant en Ignacio Buse (22) mit 2:6, 5:7.

Cobolli stampfte übel gelaunt in die Katakomben – Buse ließ sich auf dem Center Court feiern.

'Ich fühle mich sehr gut, derzeit', sagte der Rotschopf aus Lima. 'Ich trainiere dafür, dass ich diese Woche genießen kann. ' Dazu trug auch ein Fan aus seinem Heimatland bei, der ihn auf der Tribüne lautstark anfeuerte. 'Egal wo ich hinkomme, sehe ich Peruaner', staunte die Nr. 57 der Welt.

Buse stammt aus einer Tennis-Dynastie. Papa Hans drückte ihm schon mit zwei Jahren einen Schläger in die Hand. Sein Großvater väterlicherseits, Eduardo, und Großonkel Enrique haben in Südamerika Legendenstatus. Sogar das Davis-Cup-Stadion in Lima ist nach den 'Hermanos Buse' (Buse-Brüdern) benannt!

'Mein Urgroßvater stammt aus Deutschland', erzählt Buse junior. 'Meinen ersten Challenger-Titel (Neckarcup in Bad Rappenau, d. Red. ) habe ich 2025 auch hier in Deutschland gewonnen.

Daher ist es auch ein sehr besonderer Ort und wird immer in meinem Herzen bleiben.

' Dann die überraschende Aussage: 'Ich bemühe mich um einen deutschen Pass. Ich werde für den Rest meines Lebens Peruaner sein, aber ich habe ein paar deutsche Gene.

' Am ersten Abend in Hamburg probierte Buse darum Schnitzel und Wurst. 'Ich kann ja nicht so viel Bier trinken', grinst er verschmitzt. 'Aber wenn das Turnier vorbei ist, werde ich ein deutsches Bier probieren. ' Die Liebe zum Essen hat er von der Familie seiner Mutter geerbt.

Deren Bruder, Gastón Acurio, ist ein weltbekannter Gourmet-Koch – und mit einer Deutschen verheiratet.

'Ich liebe peruanisches Essen', sagt der Tennis-Aufsteiger. 'Überall, wo ich bin, gehe ich in ein peruanisches Restaurant. Hier in der City habe ich auch eines gefunden. Mein Lieblingsgericht ist Ceviche, roher Fisch mit Zitrone, Zwiebeln.

Das ist großartig, so schön frisch!

' Auf dem roten Sand am Rothenbaum bekommt Buse es im Achtelfinale nun mit Jakub Menšík (20) zu tun. Der Tscheche hatte zuvor Jan-Lennard Struff (36) mit 7:6, 6:2 ausgeschaltet. Buse versucht, sich keinen Druck zu machen: 'Ich will natürlich jedes Match gewinnen. Abgesehen davon ist es mein Ziel, auf den Platz zu gehen, mich auf das zu fokussieren, was ich mache, und mich zu verbessern. Die Ergebnisse kommen dann einfach.





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