Joe Pesci und Daniel Stern, einst die unerschrockenen Einbrecher Harry und Marv, haben ihre Karriere in Hollywood eindrucksvoll beendet. Jetzt leben sie friedlich außerhalb des Rampenlichts - der ein Golf, der ein Orangenbau.

Die beiden legendären Einbrecher Harry und Marv - gespielt von Joe Pesci und Daniel Stern - sind seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr auf dem großen Bildschirm zu sehen. Doch ihr Runterstieg von Hollywood verlief nicht gleichzusetzen mit dem Ende ihrer Freundschaft. Im Jahr 2024 meldeten beide, dass sie sich weiterhin regelmäßig treffen und ihre gemeinsame Vergangenheit schätzen.

Die Rollen im Weihnachtsklassiker

Harry bekam die Rolle des kleineren und reizbareren Teil des Duos, während Daniel Stern im filmischen "Marv" einen etwas begriffsstutzigeren Charakter spielte. Beide Charaktere mussten im Laufe des Films immer wieder Opfer des fünfjährigen Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin, werden. Diese Begegnungen waren keine leichte, sie brachten Harry und Marv emotional an die Grenzen ihres Frusts und zugleich zu einer unvergesslichen Darstellung.

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Joe Pesci - von Gangster zu Oscargewinner

Die Karriere von Pesci geht weit über die Rollen von Harry zurück. Im gleichnamigen Jahr 1990 spielte er als Tommy DeVito im Klassiker "Goodfellas" von Martin Scorsese, was ihn mit dem Oscar als bester Nebendarsteller prämierte. Pesci, ein echter Hollywood-Schwergewicht, war danach für die Zeit danach mehr auf seine Passion fürs Golfspielen und Musikkarriere zurückgezogen. Er trat in wenigen Filmen auf, wie der Action‑Klassiker "Day of the Fight" und die Netflix‑Serie "Bupkis".

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Daniel Stern - Bildhauer, Orangenzüchter und Schauspieler

Nach dem Abstieg des Hollywood-Bubblemögens zog sich Stern zurück und lebt jetzt auf einer Farm in Kalifornien. Dort arbeitet er als Bildhauer und züchtet Orangen. Er hat seither nur noch wenige Rollen und erschien zuletzt in der vierten Staffel der Apple-TV-Serie "Und Also". Sein Gegenüber Harry erfahren symmetrical etwas gmümmerte 3D-Objects id vs für den Außer Jahr ist zu deutlich - eine

Die lange Freundschaft

Der 2024 veröffentlichung von Daniel Stern bestätigt, dass die beiden Schauspieler noch immer enge Freunde sind. Trotz ihrer unterschiedlichen Laufbahnen treffen sich Pesci und Stern mindestens einmal jährlich. Diese Beziehung demonstriert einen der seltenen Tauch unter den Hollywood Figure.