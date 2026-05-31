Irans Präsident Peseschkian ruft zu einem grundlegenden Wandel im Führungsstil auf, während Israel seine Militäroperationen im Südlibanon ausweitet und die Kreuzritterfestung Beaufort einnimmt. Die internationale Gemeinschaft reagiert besorgt.

Iran s Präsident Massud Peseschkian hat sich für einen grundlegenden Wandel im Führungsstil des Landes ausgesprochen. Gleichzeitig wies sein Büro Gerüchte über einen möglichen Rücktritt zurück.

In einer Erklärung, die von der Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Fars verbreitet wurde, betonte Peseschkian, dass die Führung des Landes nicht mehr allein aus einer kleinen Elite von Politikern und Beamten bestehen könne. Stattdessen forderte er die aktive Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der breiten Bevölkerung in die politischen Entscheidungsprozesse. Peseschkian, der als Reformer gilt, steht mit dieser Forderung im deutlichen Widerspruch zur tatsächlichen Machtverteilung im Iran.

Tatsächlich werden viele Schlüsselpositionen in Regierung, Sicherheitsapparat und Wirtschaft seit Jahrzehnten von Personen besetzt, die enge Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden unterhalten. Diese Struktur verhindere einen echten Wandel, kritisieren Beobachter. Währenddessen verschärft sich die regionale Krise im Nahen Osten. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul forderte Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon dringend auf, die vereinbarte Waffenruhe wieder einzuhalten.

"Das weitere Vordringen der israelischen Armee im Süden des Libanon gibt Anlass zu großer Sorge", sagte der CDU-Politiker am Rande seines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York. Israel müsse bei seinen Operationen gegen die Hisbollah unbedingt Zivilisten und zivile Infrastruktur schützen.

"Jede weitere Eskalation verschärft die ohnehin schon angespannte Lage zusätzlich und sorgt für neue Fluchtbewegungen innerhalb des Libanon. " Parallel dazu laufen nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Aragtschi weiterhin direkte Gespräche und ein Nachrichtenaustausch zwischen dem Iran und den USA. Man könne den Stand der Verhandlungen nicht bewerten, solange kein klares Ergebnis vorliege, sagte er gegenüber staatlichen Medien. Spekulationen über den Verlauf seien wenig hilfreich.

Ein Sprecherin des iranischen Präsidialamts erklärte zudem, das Land befinde sich weiterhin im "Schatten des Krieges". Die Streitkräfte blieben in erhöhter Alarmbereitschaft, sagte Fatemeh Mohajerani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Gleichzeitig betonte sie, dass die wirtschaftliche Erholung des Iran bereits im Gange sei. Die von den USA verhängte Seeblockade bezeichnete sie als "Piraterie".

Im syrischen Grenzgebiet zum israelisch besetzten Golan-Höhen haben israelische Einheiten nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana neue Vorstöße im Süden Syriens unternommen. Demnach errichteten sie provisorische Kontrollpunkte in Teilen der Provinzen Quneitra und Deraa und führten Passantenüberprüfungen durch. Nach mehreren Stunden hätten sich die israelischen Soldaten wieder zurückgezogen. Unterdessen greifen nach Angaben iranischer Staatsmedien Bodentruppen der Iranischen Revolutionsgarden Stützpunkte separatistischer Gruppen im Nordirak an.

Über die genauen Orte der Angriffe gab es zunächst keine klaren Informationen. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam warf Israel vor, den Südlibanon weitreichend zu zerstören. Die Angriffe seien ein "Versuch, die Geschichte auszuradieren", sagte er der libanesischen Staatsagentur NNA. Die Kriegskosten für die libanesische Bevölkerung seien immens.

Das Land dürfe nicht zum "Faustpfand" in regionalen Konflikten werden. Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe eines Krankenhauses in Tyros im Südlibanon wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 13 Mitarbeiter der Klinik verletzt.

Zudem sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die libanesische Regierung rief die internationale Gemeinschaft auf, "den sich ausweitenden israelischen Angriffen ein Ende zu setzen". Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine von den USA und Frankreich vermittelte Waffenruhe, die jedoch von der Hisbollah nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, während die israelische Armee in den vergangenen Tagen immer tiefer in den Südlibanon vorgestoßen ist.

Nach der Einnahme der historischen Kreuzritterfestung Beaufort schrieb Israels Verteidigungsminister Israel Katz auf der Plattform X: "Dies ist eine klare Botschaft an unsere Feinde: Wer die Bürger Israels bedroht, wird seine strategischen Positionen eine nach der anderen verlieren.

" Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass die israelischen Truppen an der Festung bleiben würden. Die Festung sei Teil einer israelischen Sicherheitszone im Libanon, die die libanesische Führung als Besetzung libanesischen Gebiets zurückweist. Aufgrund der Ausweitung der israelischen Militäroperationen im Libanon forderte Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

"Nichts kann die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertigen", sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender BFMTV. Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle, erklärte Barrot. Während Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah anerkenne, "rechtfertige nichts diese Entwicklung"





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