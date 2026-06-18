Der kanadische Spieler Xavier Rathan-Mayes spielt seit dem ersten Finalspiel keine Rolle mehr bei den Bayern, weil er einen öffentlichen Disput mit Trainer Svetislav Pesic hatte. Pesic kritisierte die deutsche Öffentlichkeit und betonte, dass er nur Spieler einsetze, die er brauche.

Xavier Rathan-Mayes , der kanadische Spieler der Bayern , spielt seit dem ersten Finalspiel keine Rolle mehr. Der Grund dafür ist ein öffentlicher Disput mit Trainer Svetislav Pesic , der ihn nicht mehr in seine Mannschaft aufnimmt.

Pesic reagierte auf die Frage, warum er Rathan-Mayes nicht einsetzt, leicht genervt und betonte, dass er nur Spieler einsetze, die er brauche. Er kritisierte auch die deutsche Öffentlichkeit, die sich mehr um die Gründe für Verluste oder die Nicht-Einsatz von Spielern kümmere, als um die positiven Aspekte des Spiels. Alba-Coach Pedro Calles versuchte, die Situation wieder aufzulockern, aber Pesic war noch nicht fertig und betonte, dass er stolz auf seine Mannschaft sei und dass das Finale ein Spektakel sei.

Er beendete seine Aussage mit den Worten 'Positiv! Positiv!

' und kritisierte die deutsche Öffentlichkeit, die sich mehr um die Negativen kümmere, als um die Positiven





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