Tierrechtsorganisation PETA erstattet Strafanzeige gegen Bäcker Nicolai in Berlin-Lichtenberg. Whistleblower dokumentiert qualvolle Todesfälle von Mäusen auf Klebefallen. Verstöße gegen Tierschutzgesetz drohen mit Haftstrafen.

Die renommierte Berliner Bäckerei Nicolai sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Nach Angaben der Tierrechtsorganisation PETA wurden in einer Filiale in Berlin-Lichtenberg Mäuse auf giftigen Klebefallen getötet. Diese Praktiken stehen im direkten Widerspruch zu dem Image des Unternehmens, das sich traditionell mit hochwertigen Rohstoffen und hohem Handwerk darstellt. Die Organisation hat nun offizielle Stellen informiert und rechtliche Schritte eingeleitet.

Vorwürfe und Beweise der Tierrechtsorganisation

Der Whistleblower legte den PETA-Mitarbeitern Fotos und Videoaufnahmen vor. Die Bilder zeigen mehrere tote Nagetiere, die auf verbotenen Klebematten festkleben. Die Organisation bezeichnet diese Art der Fallen als besonders grausam. Laut den vorliegenden Aufnahmen sind die Tiere nicht schnell verendet, sondern haben lange gelitten.

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Peta-Sprecher Peter Höffken erklärte, dass Mäuse oft stundenlang auf den Fallen festsitzen. Bei verzweifelten Versuchen, sich zu befreien, reißen sie sich das Fell ab und verletzen die Haut schwer. Ein Videoclip bestätigte zudem einen lebenden, gefangenen Nagel. Diese Details unterstreichen die Schwere der beschuldigten Taten.

Die Tierrechtsorganisation hat die Beweise umgehend an die zuständigen Behörden weitergeleitet. PETA forderte eine sofortige Kontrolle des Betriebs durch das Bezirksveterinäramt. Zudem wurde eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Die Beschwerde erfolgte am 10. November in diesem Jahr.

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Rechtliche Konsequenzen und Gesetzeslage

Die Verwendung solcher Fallen verstößt nach Auffassung von Peta gegen das deutsche Tierschutzgesetz. Wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, riskiert strafrechtliche Verfolgung. Auch das Zufügen von länger anhaltenden oder wiederholten erheblichen Schmerzen ist strafbar. Die Rechtslage hier ist eindeutig und lässt wenig Spielraum für Auslegungen.

Die möglichen Sanktionen sind streng bemessen. Es drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Die Höhe der Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat. Auch die finanziellen Verhältnisse des Täters fließen in die Bemessung ein. Die Anwendung solcher Fallen gilt als unnötig und unverhältnismäßig.

Experten betonen, dass Alternativen zur Verfügung stehen, um Schädlinge wirksam zu bekämpfen. Vermeidung ist der erste Schritt zur Prävention. Die aktuellen Vorwürfe werfen ein schlechtes Licht auf die Standards in der betroffenen Branche. Verbraucher reagieren sensibel auf solche Skandale.

Reaktion des Unternehmens und weitere Schritte

Bäcker und Konditor Nicolai positioniert sich selbst als traditionelle Handwerksbäckerei. Das Unternehmen bewirbt sich mit höchsten Standards und beliebtem Frühstück. Bisher haben weder die Anfrage von PETA noch die von BILD beantwortet Nicolai die Vorwürfe. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens bleibt aus.

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Ob die Aufnahmen wirklich in der Lichtenberger Filiale entstanden sind, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Identifikation des Standortes steht noch aus. Trotz der offenen Fragezeichen ist der erste Schritt zur rechtlichen Verfolgung getan. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die Beweislage.

Die Kontrolle durch das Bezirksveterinäramt steht bevor. Es bleibt abzuwarten, wie die Behörden reagieren werden. Die Öffentlichkeit und die Kunden warten auf Klarheit. Das Vertrauen in die Marke könnte nachhaltig geschädigt sein. Die Ereignisse zeigen die Bedeutung ethischer Standards in der Lebensmittelproduktion.

Falls die Vorwürfe sich bestätigen, drohen hohe Strafen. Nicolai muss nun mit den Konsequenzen rechnen. Die Branche steht unter Beobachtung. Solche Vorfälle regen die Debatte über Tierwohl an. Es ist notwendig, transparent über Prozesse zu informieren. Nur so kann Vertrauen zurückgewonnen werden. Die Zukunft der Marke hängt von der Aufklärung ab.