PETA bittet Cristiano Ronaldo um Hilfe für obdachlose Hunde in Marokko

Die Tierrechtsorganisation PETA appelliert an Fußballer Cristiano Ronaldo, obdachlose Hunde in Marokko zu unterstützen, da sie in Vorbereitung auf die WM 2030 in Millionenhöhe getötet werden sollen. PETA schlägt vor, einen Teil von Ronaldos Einnahmen für Kastrationen zu spenden, um die Zahl der Straßenhunde zu reduzieren.

Die Tierrechtsorganisation PETA hat Superstar Cristiano Ronaldo um finanzielle Unterstützung für obdachlose Hunde in Marokko gebeten. Laut PETA sollen die Tiere in Vorbereitung auf die Fußball-WM 2030 in „Millionen“ getötet werden.

In einem offenen Brief an den ehemaligen Weltfußballer schlägt die Organisation vor, „einen kleinen Teil seiner jährlichen Einnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Euro zu spenden“, um so „einen großen Beitrag zur Linderung der Krise der heimatlosen Tiere in Marokko“ zu leisten.Ronaldo könnte „Hunden helfen, indem er Kliniken für Kastrationen finanziert, damit weniger Tiere auf der Straße geboren werden“, erklärte Mimi Bekhechi, PETA-Vizepräsidentin für Europa. „Die Hunde werden erschossen, angezündet und auf andere grausame Weise getötet“, dies geschehe „im Namen des Fußballs“. Daher müsse „die Fußballgemeinde handeln, um sie zu stoppen“, erklärte Bekhechi.Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Portugiese für den Tierschutz eingesetzt und ein signiertes Trikot gespendet, um ein Tierheim in seiner Heimat zu unterstützen. Portugal ist Mitausrichter der WM 2030. (sid/mb





