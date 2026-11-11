PETA fordert Aus für Eintracht-Adler Attila

PETA sieht Belastungen für den 22-jährigen Adler Attila. Eintracht Frankfurt verteidigt die Haltung als artgerecht und entspannt die Lage.

Die Tierschutz organisation PETA äußert den Wunsch nach einem Ende der Nutzung des 22-jährigen Steinadlers Attila als Maskottchen der Frankfurter Eintracht. Der Verein betrachtet die Forderungen der Gruppe jedoch als nicht bedrohlich und betont, dass die aktuelle Praxis den hohen Tierschutz standards entspricht. Attila hat als lebendes Maskottchen in der Fußball-Bundesliga eine einzigartige Position inne und ist den Fans bereits seit über zwei Jahrzehnten ein Begriff.

Peta argumentiert mit Lärm und Stress

PETA begründet die Kritik damit, dass die Lautstärke und die intensive Atmosphäre im Stadion eine unverhältnismäßige Belastung für das alternde Tier darstellen. Die Organisation ist der Ansicht, dass die Lebensbedingungen und die damit verbundenen Reize für den Vogel nicht artgerecht seien. Dies ist nicht die erste Initiative, die von PETA an den Verein herangetragen wird, doch die Gespräche zwischen den Parteien verlaufen laut Medienberichten entspannt. Die Eintracht Frankfurt sieht in diesen wiederkehrenden Anfragen keinen Grund zur Sorge, da man sich sicher ist, dass die Bedürfnisse des Tieres jederzeit gewährleistet sind.

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Verein betont Gewöhnung und artgerechte Haltung

Laut Angaben des Vereins geht es dem 22-jährigen Adler Attila weiterhin gut und er hat sich hervorragend an den Trubel gewöhnt. Da er seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil der Spieltagsroutinen ist, fällt ihm der Kontakt zu Menschen und die Geräuschkulisse deutlich leichter als einem frisch eingesetzten Tier. Zudem wird der Einsatz des Adlers strikt dosiert. Er befindet sich nur etwa eine halbe Stunde vor jedem Heimspiel auf dem Feld, was die Belastung gering hält. Darüber hinaus besitzt der Steinadler ein Gehör, das im Vergleich zu anderen Tieren weniger empfindlich auf hohe Lautstärken reagiert.

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Routine nach dem Spiel und besondere Anlässe

Nach seinem kurzen Auftritt auf der Wiese kehrt Attila in sein geräumiges Gehege innerhalb eines speziell dafür konstruierten Transporters zurück. Dort hat er die Möglichkeit, ungestört zu fressen und sich von den Anstrengungen zu erholen. Eine weitere Intervention auf dem Stadionrasen nach dem Abpfiff ist die Ausnahme und wird nur in besonderen Fällen vorgenommen. Dies geschieht in der Regel dann, wenn die Eintracht Frankfurt als Sieger vom Platz geht oder eine außergewöhnlich starke Leistung gezeigt hat. Bis heute gab es keine negativen Vorfälle oder Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen des Kult-Adlers.

Kontroverse um Drohne statt lebendem Adler

Neben der Forderung nach dem sofortigen Ende der Karriere des aktuellen Maskottchens willt PETA, dass die Eintracht Frankfurt auch in Zukunft vollständig auf lebende Adler verzichten sollte. Stattdessen werden technische Alternativen wie eine Adler-Drohne oder ein Hologramm als tierschutzkonforme Lösungen vorgeschlagen. Es erscheint jedoch nahezu ausgeschlossen, dass der Verein und seine Fans ihren geliebten Vogel durch einen ferngesteuerten Roboter ersetzen. Die Haltung des Vogels entspricht laut der Frankfurter Eintracht sämtlichen behördlichen Auflagen, und das Wohl des Tieres steht bei allen Überlegungen absolut im Vordergrund.