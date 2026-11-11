Die Tierschutzgruppe PETA fordert die Pensionierung des 22‑jährigen Steinadlers Attila, dessen täglicher Spielbetrieb im Rhein‑Energie‑Stadion als belastend gilt. Eintracht Frankfurt betont die gute Versorgung des Tieres.

Der 22‑jährige Steinadler Attila, seit 20 Jahren Maskottchen von Eintracht Frankfurt, steht im Fokus einer Petition der Tierschutzorganisation PETA. Die Gruppe fordert die Rentenentlassung des Adlers und keine weitere Nutzung lebender Adler bei Fußballspielen.

Derationale für PETA

PETA argumentiert, dass der stetige Lärm und die emotionale Atmosphäre im Rhein‑Energie‑Stadion eine erhebliche Belastung für das zunehmend ältere Tier darstellen. Laut der Organisation sollten keine lebenden Adler mehr als Symbol bei Eintracht‑Spielen eingesetzt werden.

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Eintracht‑Frankfurt verteidigt Tradition

Die Vereinsleitung hält die Praxis für faktisch sicher und betont, dass Attila unter menschlicher Obhut seit jüngeren Jahren gut geschützt sei. Mehr als 40 Jahre Lebenserwartung von Steinadlern unter entsprechender Pflege sei die Norm, so die Verantwortlichen.

Nach Angaben des Klubs kennt Attila den nächtlichen Trubel seit seiner Ankunft im Club. Der Adler wird nur sehr dosiert an Spieltagen eingesetzt. Vor dem Anpfiff führt Attila mit Falkner Norbert Lawitschka eine traditionelle Ehrenrunde auf dem Spielfeld durch - etwa 30 Minuten. Daraufhin zieht er sich in ein geräumiges Gehege im Transporter zurück, wo er fressen und ruhen kann.

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Der Verein betont, dass der Adler keinerlei Kunststücke vorführen müsse und nicht durch die Arena fliegen muss, im Gegensatz zum Beispiel Adler Vitória von Benfica, der zuvor mehrfach ausbüxte. Niemanden gemeldet ist, dass Attila während der Laune das Stadium verlassen, liegt außer den üblichen Spielnach‑Oberflächen‑Bewegungen vor.

Konsequenzen und nächste Schritte

Eintracht‑Frankfurt gilt für die aktuellen PETA‑Anfragen konstruktiv. Die Bewerber der Organisation seien zwar mehrfach kontaktiert worden, jedoch internen Anmerkungen zufolge "relativ entspannt". Das Verein betont, dass sämtliche behördlichen Vorgaben eingehalten und Ökologische Zuständigkeiten gewahrt werden. Eintracht bezeichnet eien sehr verantwortungsbewuss/arbeit mit Tierwohl.

PETA fordert auch Alternativen zum lebenden Adler, etwa eine Adler‑Drohne oder Hologramm. Die Eintracht‑Verantwortlichen sagen, ein virtuelles Symbol wäre nicht die gleiche Tradition und/oder Gültigkeit. Auf die Frage nach einem alternativen Maskottchen wäre noch keine Planung aktiv. Der Vorstand arbeitet an "Alternativ­protokollen", die dem animalischen Wohlergehen entsprechen sollen. Weitere Maßnahmen werden bis Ende des kommenden Monats vorgesehen. Bei einer eventuellen Fortsetzung des Diskussionsstoffs müsse bereits ein Vertrag zwischen den Parteien etabliert werden, um die Interessen des Adlers, der Fans und des Vereins auszubalancieren.

Das Thema steigt nach den Gesprächen weiter. Für Attila sieht Eintracht den Fokus auf die regelmäßige Pflege der Lebensraumqualität. Nur Abstimmung bei den Fans, Vertreter von PETA und verschiedenen Behörden wird die Kursrichtung beeinträchtigen. Der Bewerteil n läuft. Die bisher gesammelten Informationen deuten auf keinen signifikanten risk__b__ in den day‑to‑day. Die Fans bleiben, die Initiative weiter vollen. Anmut, mammuth.