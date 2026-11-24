Pete Best hätte einer der berühmtesten Musiker der Welt werden können. Nur kurz vor dem Durchbruch wurde der Schlagzeuger aus der Band geworfen. Heute blickt er versöhnlicher auf die damalige Entscheidung zurück.

Pete Best hätte einer der berühmtesten Musiker der Welt werden können. Nur kurz vor dem Durchbruch wurde der Schlagzeuger aus der Band geworfen. Heute blickt er versöhnlicher auf die damalige Entscheidung zurück.

Paul, John, George und Pete: Beinahe hätten die Beatles in einer anderen Besetzung Geschichte geschrieben. Der große Ruhm blieb einem jedoch verwehrt. Pete Best musste seinen Platz am Schlagzeug nach nur zwei Jahren räumen. Für Ringo Starr war es ein Glücksfall, für Best eine schmerzhafte Nachricht.

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Der Drummer verpasste eine Weltkarriere, acht Grammys und die Anerkennung als Mitglied der erfolgreichsten Band - und das alles nur knapp. An seinem 85. Geburtstag kann der fünfte Beatle gelassener auf alles zurückblicken. Das war nicht immer so.

Best lernte die Beatles durch seine Mutter Mona kennen. Sie betrieb den Casbah Coffee Club in Liverpool, wo John Lennon und seine damalige Band The Quarrymen regelmäßig spielten. Best stand mit seiner eigenen Gruppe The Black Jacks auf der Bühne und lernte dabei auch Paul McCartney und George Harrison kennen. Als die drei Musiker 1960 für ihre neue Band einen Schlagzeuger suchten, bot McCartney ihm den Platz kurzerhand am Telefon an.

Wenig später reiste Best gemeinsam mit seinen neuen Bandkollegen und dem damaligen Bassisten Stuart Sutcliffe nach Hamburg. Aus einem geplanten Monat in Deutschland wurden vier. Erst danach kehrten die Musiker nach Liverpool zurück. 1962 schien der große Durchbruch zum Greifen nah. In London nahmen die Beatles ihre erste Single "Love Me Do" auf.

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Doch noch vor der Veröffentlichung musste Best gehen. Warum, ist bis heute nicht geklärt. Er sei kein guter Schlagzeuger gewesen, zu schüchtern, zu gutaussehend oder habe nicht zur Gruppe gepasst - es kursierten viele Gerüchte. Eine Erklärung habe er nie bekommen, heißt es auf seiner Website.

Auf "Love Me Do" war er dann doch nicht zu hören. Die Beatles entschieden sich für eine Version mit ihrem neuen Drummer Starr. Der Rauswurf traf Best völlig unvorbereitet. Seine Bandkollegen teilten es ihm nicht einmal persönlich mit.

Stattdessen rief Manager Brian Epstein ihn an.

"Pete, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Die Jungs wollen, dass du gehst, und es ist bereits alles geregelt", erinnerte sich Best 2018 im Gespräch mit dem "Irish Independent" an die Worte Epsteins. Es habe ihn verletzt, dass Lennon, McCartney und Harrison nicht selbst mit ihm gesprochen hatten. Auch danach sei er ihnen begegnet, ohne dass einer das Gespräch gesucht hätte.

"Sie haben mir viel Leid, Kummer und finanzielle Schwierigkeiten bereitet", erzählte er 1982 in der Talkshow von David Letterman . Nachdem er ersetzt worden war, spielte Best zunächst in der Band von Lee Curtis. Nach dessen Ausstieg machte die Gruppe unter dem Namen Pete Best Combo weiter. Daneben versuchte sich Best als Solokünstler und veröffentlichte Alben wie "Best of The Beatles".

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Von dem Ruhm, den seine ehemaligen Bandkollegen genossen, konnte er jedoch nur träumen. Die Enttäuschung ging auch an Best persönlich nicht spurlos vorbei. Nach einem Suizidversuch zog er sich für rund 20 Jahre weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Erst Ende der 1980er Jahre wagte er mit einer neu gegründeten Pete Best Band einen Neuanfang. 1995 holte ihn seine Zeit bei den Beatles ein, jedoch im positiven Sinn.

Auf dem Kompilationsalbum "Anthology 1" veröffentlichten die Musiker auch Aufnahmen aus ihrer frühen Zeit mit Best. Damit wurde er zumindest musikalisch wieder als Teil der Bandgeschichte anerkannt und profitierte erstmals finanziell von seiner Zeit bei den Beatles. Er wurde mit "fast einer Million" entlohnt, sagte er der "Irish Times" im März 2020. Bis 2025 stand Best mit seiner eigenen Band auf der Bühne.

Als er schließlich seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft bekannt gab, dürften sich manche Beatles-Fans an seinen damaligen Rauswurf erinnert gefühlt haben: Wieder wurde die Nachricht von jemand anderem verkündet. Diesmal ließ Best seinen Halbbruder Roag die Nachricht überbringen.

"Mein Bruder Pete Best hat heute bekannt gegeben, dass er sich aus öffentlichen Auftritten und der Zusammenarbeit mit der Band zurückzieht", schrieb Roag Best auf X. Laut Bests Tochter waren "persönliche Umstände" der Grund. Best selbst teilte den Beitrag laut "People" und kommentierte knapp: "Ich hatte einen Riesenspaß. Danke.

" Ob er sich inzwischen auch persönlich mit den Beatles versöhnt hat, bleibt offen. Im Laufe der Jahre sprach Pete Best allerdings zunehmend versöhnlicher über den Rauswurf. 2020 fragte ihn die "Irish Times", ob er Paul McCartney vergeben habe.

"Es gibt nichts, was ich ihm verzeihen müsste", antwortete Best. Die Beatles hätten damals eine Entscheidung getroffen, mit der sie ihre eigene Zukunft sicherten. Wäre er an ihrer Stelle gewesen, hätte er vielleicht genauso gehandelt. Natürlich hätten sie ihm die Nachricht anders überbringen können. Doch er "mache ihnen keine Vorwürfe".