Pete Davidson verbringt Thanksgiving mit Ex Elsie Hewitt
Pete Davidson und Elsie Hewitt feiern trotz Trennung Thanksgiving. Ein unangenehmer Geruch sorgt dabei für große Lacher.
seine Ex und die Kleine im Auto fährt. Während der Fahrt sorgte ein unangenehmer Geruch für Gesprächsstoff: Plötzlich wollte die Schauspielerin wissen, wer im Wagen gepupst hatte.
Der Comedian wies jede Schuld weit von sich. , beteuerte er in dem Clip. Zu einem ernsthaften Streit kam es deshalb aber nicht. Stattdessen mussten die beiden über die stinkende Situation im Wagen herzlich lachen.
Damit gewährteneinen unerwartet amüsanten Einblick in ihren Feiertag. Zugleich zeigte die Szene, wie locker die beiden trotz ihres Liebes-Aus miteinander umgehen können, wenn sie Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter verbringen. Damit machte sie klar, dass der gemeinsame Feiertag ganz im Zeichen ihrer Tochter stand. Es war nicht das erste Mal, dass die Eltern nach ihrer Trennung zusammen mit Scottie einen besonderen Tag feierten.
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