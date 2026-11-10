Pete Hegseth: Amtsenthebungsversuch im Repräsentantenhaus gestoppt

Die republikanische Mehrheit stoppt den Amtsenthebungsversuch gegen Pete Hegseth: Mit 211 zu 204 Stimmen fiel der Vorstoß von Thomas Massie durch.

Im US- Repräsentantenhaus ist der Versuch, Verteidigungsminister Pete Hegseth aus dem Amt zu entheben, bereits in einer frühen Phase gescheitert. Der Republikaner Thomas Massie hatte den Antrag gegen seinen eigenen Parteikollegen eingebracht. Die republikanische Mehrheit verhinderte damit, dass die Kammer inhaltlich über die Vorwürfe abstimmen konnte.

Die Abstimmung fand im Repräsentantenhaus statt, das die Republikaner derzeit anführen. Der Antrag erhielt 204 Stimmen, verfehlte aber die notwendige Mehrheit, denn 211 Abgeordnete stimmten dagegen. Damit wurde das Anliegen formell an einen Ausschuss überwiesen.

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Wie das Abstimmungsverfahren den Antrag stoppte

Der Antrag wurde bereits bei der ersten Abstimmung abgelehnt und nicht weiter in der Sache beraten. Die Überweisung an einen Ausschuss bedeutet, dass der Vorwurf zunächst außerhalb des Plenums geprüft werden müsste. Eine Entscheidung über die Amtsenthebung fiel im Plenum daher nicht.

Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus stellt weiterhin die Mehrheit der Abgeordneten. Dieses Kräfteverhältnis erklärt, warum der Vorstoß von Thomas Massie schon an der ersten Hürde scheiterte. Die Abgeordneten, die bei den Midterms in der vergangenen Woche gewählt wurden, ziehen erst ab Januar in das Parlament ein.

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Vorwürfe von Thomas Massie und Reaktion von Pete Hegseth

Thomas Massie wirft Pete Hegseth vor, Streitkräfte in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik Iran entsandt zu haben, obwohl der Kongress dafür keine Ermächtigung erteilt habe. Nach seinen Angaben habe Hegseth dabei auch Gesetze zur Minimierung ziviler Opfer missachtet. Massie scheidet aus dem Kongress aus.

Zusätzlich erhebt Massie Vorwürfe im Zusammenhang mit Einsätzen des US-Militärs gegen Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler. Kritiker bewerten diese Vorgehensweise als rechtswidrige außergerichtliche Tötungen. Pete Hegseth selbst hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Bei einer Pressekonferenz vor der Abstimmung äußerte sich Hegseth mit Blick auf den Iran. Er werde sich nicht dafür entschuldigen, dass das US-Militär die militärischen Kapazitäten eines Landes zerstöre, das 'Tod den USA' skandiere. Die Vorwürfe bezeichnete er als eine Farce und als Inszenierung, die jeder kenne.

Trumps Reaktion und die Rolle der Demokraten

Donald Trump reagierte nach der Abstimmung mit deutlicher Zustimmung und bezeichnete den Versuch als kläglich gescheitert. Auf seiner Plattform Truth Social lobte der Präsident den Verteidigungsminister erneut. Damit stellte sich Trump offen hinter Pete Hegseth.

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Die Lage kann sich ab Januar ändern, wenn die neuen Abgeordneten ihre Sitze einnehmen. Dann werden die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit haben. Sie könnten die Amtsgeschäfte von Pete Hegseth erneut unter die Lupe nehmen und die Vorwürfe aus dem Iran-Krieg sowie den Einsätzen gegen mutmaßliche Drogenschmuggler wieder aufgreifen.