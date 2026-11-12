Pete Hegseth auf Arlington Nationalfriedhof: Lachen beim Gedenken löst Skandal aus

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gerät in Kritik, weil Gelächter auf dem Arlington Nationalfriedhof beim Gedenken an den unbekannten Soldaten wahrgenommen wurde.

Auf dem renommierten Arlington Nationalfriedhof in den USA ist ein Vorfall um den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zu einem öffentlichen Skandal angewachsen. Laut einem am Mittwoch von US-Sendern und Onlinediensten verbreiteten Video hatte Hegseth zusammen mit seiner Ehefrau Jennifer sowie führenden Beratern am Grab des unbekannten Soldaten Gelächter und Geplaudern gestattet. Ein Wachposten der US-Armee griff die Gruppe daraufhin scharf an und verwies laut auf die Notwendigkeit der Stille und des Respekts an diesem heiligen Ort.

Gedenkstätte des Unbekannten Soldaten

Das Grabmal des unbekannten Soldaten stellt eine der bedeutendsten Gedenkstätten für gefallene US-Soldaten dar. Die Anlage ehrt jene Kämpfer, die im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg sowie im Koreakrieg ums Leben kamen. Zudem umfasst das Denkmal eine leere Grabstätte, die symbolisch für alle vermissten Soldaten der Vereinigten Staaten steht. Es ist ein Ort, an dem die Nation der Toten gedenkt und für deren Opfer ehrt, weshalb angemessenes Verhalten von allen Anwesenden erwartet wird.

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Verteidigung durch das Pentagon

Das US-Verteidigungsministerium reagierte auf die Vorfälle mit einer offiziellen Statement. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte gegenüber dem Sender NBC News, dass Hegseth und das Ministerium die Opfer der Soldaten stets würdigen. Parnell betonte, dass ein Soldat alle Anwesenden während dieses feierlichen Datums zu Recht und respektvoll daran erinnert habe, sich angemessen zu verhalten. Diese Antwort soll die Integrität des Ministers und der Regierungsführung bei der Begehung des Veteranentages untermauern.

Demokratische Opposition kritisiert scharf

Die demokratische Opposition reagierte umgehend auf den Fauxpas des Verteidigungsministers an einem für das US-Militär bedeutsamen Tag. Gwen Moore, eine demokratische Abgeordnete im Kongress, äußerte sich auf dem Onlinedienst X und bezeichnete das Verhalten von Hegseth als Beweis für seine Eignungslosigkeit für sein Amt. Sie schrieb, dass Hegseth seine Verachtung für die Soldatinnen und Soldaten zeige, indem er die Heiligkeit des Grabes missachte.

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Persönliche und politische Konsequenzen

Dieser Vorfall tritt in einem Moment großer politischer Spannungen auf. Nur einen Tag zuvor war Pete Hegseth knapp einem Amtsenthebungsverfahren entgangen. Im Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner unter Präsident Donald Trump die Mehrheit halten, stimmten die Abgeordneten am Dienstag mit 211 zu 204 Stimmen dafür, einen Antrag des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie auf Einleitung eines Impeachment-Verfahrens an den Justizausschuss zu verweisen. Hegseth steht nach der Wahlpleite der Republikaner bei den Midterms massiv unter Druck, insbesondere wegen des unpopulären Iran-Kriegs.

Gedenkfeierlichkeiten am Veteranentag

Die Kontroverse ereignete sich im Rahmen der offiziellen Gedenkfeierlichkeiten zum Veteranentag. Zuvor hatte Präsident Donald Trump vor Soldaten, Veteranen und führenden Vertretern seiner Regierung in Arlington gesprochen. Die Ereignisse um Hegseths Gruppe, zu der neben der Ehefrau Jennifer auch der Stabschef Ricky Buria, der Vize-Stabschef Patrick Weaver und die Beraterin Tami Radabaugh gehörten, haben die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit stark auf sich gezogen. Die Kombination aus der sakralen Stätte des Nationalfriedhofs und der aktuellen politischen Lage um das Amt des Verteidigungsministers hat den Vorfall zu einer nationalen Nachrichtensaga gemacht.