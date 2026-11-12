US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zeichnete Specialist Iglesias mit der Joint Service Commendation Medal aus, nachdem der Soldat ihn und seine Gruppe am Grab des Unbekannten Soldaten zur Ruhe rief.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen Soldaten der Einheit " Old Guard" offiziell ausgezeichnet, nachdem dieser ihn und seine Delegation während eines Besuchs am Grab des Unbekannten Soldaten zur Einhaltung der Schweigepflicht aufgefordert hatte. Die Auszeichnung durch Pete Hegseth unterstreicht die hohe Bedeutung von Disziplin und Respekt innerhalb der US-Streitkräfte und ihrer Repräsentation an nationalen Gedenkstätten.

Offizielle Auszeichnung im Pentagon

Ein Vertreter des Pentagon bestätigte gegenüber CNN, dass Pete Hegseth am 11. November das 3. US-Infanterie-Regiment, welches für die Wache am Grab des Unbekannten Soldaten zuständig ist, im Pentagon empfing. Im Rahmen dieses Treffens verlieh der Verteidigungsminister den Soldaten den Rang eines Spezialisten, der als Specialist Iglesias identifiziert wird, für seinen besonderen Dienst. Die überreichte Auszeichnung ist die "Joint Service Commendation Medal", eine hohe militärische Ehrung der US-Streitkräfte für herausragende Leistungen oder Verdienste.

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Konflikt während des Gedenkstättenbesuchs

Die Szene, die zu dieser Auszeichnung führte, ereignete sich während des Besuchs an einer der bedeutendsten Gedenkstätten der USA. Aus der Begleitgruppe von Pete Hegseth waren Gespräche und Lachen zu hören, was die Wachsoldaten auf sich aufmerksam machte. Der Soldat Iglesias unterbrach die Szene lautstark und forderte die Anwesenden auf, die Atmosphäre der Stille und des Respekts zu wahren. Seine direkte Ansprache richtete sich an alle Besucher, die zu jeder Zeit die Schweigepflicht einhalten müssen, was die anwesende Delegation zunächst überraschte.

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Reaktion des Verteidigungsministers

Statt den Wachsoldaten für seine strenge Durchsetzung der Regeln zur Rede zu stellen, erwiderte Pete Hegseth mit Wertschätzung. Der Minister nutzte die Gelegenheit, um die Handlung des Soldaten öffentlich zu loben. Er teilte Fotos von der Zeremonie mit und kommentierte die Situation mit den Worten: "Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist." Diese Reaktion wandelte die anfänglich für Pete Hegseth möglicherweise peinliche Situation in ein positives Signal für militärische Standards um.

Bedeutung der "Old Guard" Einheit

Das 3. US-Infanterie-Regiment, bekannt als "Old Guard", trägt die Verantwortung für die Bewachung des Grabes des Unbekannten Soldaten. Diese Einheit ist ein Symbol für Exzellenz und Disziplin. Die Interaktion zwischen Pete Hegseth und Specialist Iglesias hebt hervor, wie wichtig die Einhaltung dieser Traditionen auch für die höchste Führungsebene des Verteidigungsministeriums ist. Die Auszeichnung dient als ermutigendes Beispiel für andere Soldaten, die ihre Pflichten gewissenhaft wahrnehmen.