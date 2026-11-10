Pete Hegseth entgeht Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus

Pete Hegseth entgeht im Repräsentantenhaus einem Amtsenthebungsverfahren. Die Abstimmung scheiterte knapp, der Druck aus dem Senat bleibt.

Pentagon-Chef Pete Hegseth (46) ist einem Amtsenthebungsverfahren durch den Kongress vorerst entkommen. In einer entscheidenden Vorabstimmung im Repräsentantenhaus fehlten dem Antrag am Ende die nötigen Stimmen. Der Antrag war vom republikanischen Abgeordneten Thomas Massie (55) eingebracht worden, der sich im eigenen Lager gegen den Verteidigungsminister stellt.

Mit 211 zu 204 Stimmen wurde das Verfahren abgelehnt. Bei den Republikanern stimmte am Ende nur Thomas Massie selbst für die Amtsenthebung. Die Abstimmung fand im Repräsentantenhaus statt, dem Unterhaus des US-Kongresses.

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Acht Anklagepunkte gegen Pete Hegseth

Thomas Massie hatte acht Anklagepunkte gegen Pete Hegseth formuliert. Laut Anklageschrift soll der Kriegsminister bei Militäreinsätzen im Jemen, in Venezuela und im Iran sowie bei Luftschlägen gegen Drogenboote schwere Verbrechen zu verantworten haben. Diese Vorwürfe bildeten die inhaltliche Grundlage des Antrags.

Das Manöver aus den eigenen republikanischen Reihen setzte Pete Hegseth nach Angaben aus den Berichten schwer unter Druck. Zusätzlich kursierten Gerüchte, Donald Trump (80) könnte Pete Hegseth nach dem Wahldebakel bei den Midterms als ersten Bauernopfer aus der Regierung entfernen. Laut Medienberichten soll der US-Präsident Berater gefragt haben, ob er den Verteidigungsminister feuern solle.

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Angesichts der wachsenden Angriffe im Kongress stellte sich Donald Trump jedoch demonstrativ hinter Pete Hegseth. Der Oberkommandierende machte damit deutlich, dass er seinen Verteidigungsminister vorerst im Amt halten will.

Hegseth weist Kritiker bei Pressekonferenz zurück

Pete Hegseth ging am Dienstagmorgen (Ortszeit) bei einer hastig einberufenen, seltenen Pressekonferenz frontal auf seine Kritiker los. Er bezeichnete die Absetzungsinitiative als Farce und politische Inszenierung. Thomas Massie warf er persönliche Verbitterung vor, weil dieser an dessen Abwahl gearbeitet habe.

Vor handverlesenen Reportern sprach Pete Hegseth von Sabotage statt Patriotismus. Er nannte die Initiative einen politischen Trick, den jeder durchschaue. Zu den Militäreinsätzen erklärte er, er sei stolz auf alle Einsätze und würde sie wieder so durchführen.

Donald Trump zeigte sich mit dem Auftritt seines Verteidigungsministers zufrieden. Auf Truth Social verteilte der US-Präsident Bestnoten und schrieb, Pete Hegseth bekomme eine Eins PLUS, PLUS, PLUS. Kritiker des früheren Fox-News-Kommentators, besonders Thomas Massie, bezeichnete Donald Trump als Verlierer.

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Wut im Senat hält trotz Abstimmung an

Trotz des vorläufigen Entkommens im Repräsentantenhaus bleibt der Druck auf Pete Hegseth im Senat bestehen. Auch Parteifreunde von Donald Trump äußern sich kritisch. Senator Thom Tillis (66) sagte, er habe noch nie eine derart unfähige Führung unserer tapferen Soldaten erlebt.

Die politische Uhr tickt weiter. Am 3. Januar 2027 tritt der neue Kongress zusammen, der dann von den Demokraten kontrolliert wird. Nach Einschätzung der Berichte könnten die Stimmen für einen neuen Anlauf dann ausreichen. Für eine Verurteilung im Senat ist allerdings eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich.