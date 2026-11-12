Pete Hegseth sorgt auf Arlington-Friedhof für Eklat

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und seine Begleiter verhielten sich auf dem Nationalfriedhof Arlington unangemessen. Ein Wachsoldat rügte die Gruppe laut, was zu politischer Empörung führte.

Der US-amerikanische Kriegsminister Pete Hegseth hat am Rande der Veteranentagsfeierlichkeiten in Virginia für massive Empörung gesorgt, nachdem sein Verhalten auf dem Nationalfriedhof Arlington kritisiert wurde. Die Gruppe um den 46-jährigen Minister beging auf dem historischen Schauplatz einen eklatanten Verstoß gegen die strengen Protokolle der Gedenkstätte. Statt stiller Ehrung dominierte lautstarke Konversation und das Nehmen von Selfies die Szene.

Der Eklat am Grab des Unbekannten Soldaten

Pete Hegseth, seine Ehefrau Jennifer, die 41 Jahre alt ist, sowie sein Stabschef Ricky Buria hielten sich gemeinsam mit weiteren Begleitern vor dem Grab des Unbekannten Soldaten auf. Dieser Ort in Virginia ist der letzte Ruheplatz für Gefallene aus dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg. Die Gruppe nutzte die Stätte scheinbar als Fotostudio, bevor lautes Plaudern und Scherzen die Atmosphäre trübte. Ein Wachsoldat der Gedenkstätte reagierte sogleich und rief die Anwesenden zur Ordnung.

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Der patrouillierende Soldat wies die prominenten Besucher derb zurecht und betonte dabei die Notwendigkeit der Stille. Er rief den verblüfften Gästen zu, dass alle Besucher jederzeit eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu wahren haben. Seine Ermahnung hallte über die gesamte weitläufige Fläche, während Hegseth und seine Gruppe ihn verdutzt anblickten. Ob dem Wachmann bewusst war, dass er den Mann direkt unter dem US-Präsidenten zur Rede stellte, bleibt unklar. Dennoch setzte der Soldat seinen Dienstweg fort, ohne weitere Eskalation.

Verteidigung durch das Pentagon

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) stand hinter dem Handeln seines Vorgesetzten und wies die Kritik zurück. Der Sprecher Sean Parnell erklärte dem Sender NBC News, dass Pete Hegseth und das Ministerium die Opfer der Soldaten stets gewürdigt hätten. Trotz der kontroversen Szene betonte man die allgemeine Haltung der Respektierung der militärischen Traditionen. Das Video der Nachrichtenagentur AP dokumentiert den Vorfall eindeutig: Zuerst wird eine Fotoaufnahme vor der Grabstätte gemacht, danach ist eindeutig lautes Geplauder zu hören.

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Die Situation ereignete sich in direktem Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Veteranentag, an dem die USA all jene ehren, die im Uniformdienst für ihr Land dienten und Opfer brachten. Auch der 80-jährige US-Präsident nahm an der Zeremonie in Arlington unweit von Washington D.C. teil. Die Bedeutung der Gedenkstätte zeigt sich darin, dass das Grab rund um die Uhr bewacht wird. Seit 1948 übernehmen Soldaten der "Old Guard", des 3. US-Infanterieregiments, diese Ehrenwache.

Politische Reaktionen und Debatten

Die demokratische Kongressabgeordnete Gwen Moore äußerte sich scharf kritisch auf der Social-Media-Plattform X. Sie schrieb, dass Pete Hegseth einmal mehr bewiese, dass er für sein Amt völlig ungeeignet sei. Ihrer Meinung nach habe der Kriegsminister seine Verachtung für die Männer und Frauen in Uniform gezeigt. Diese Worte spiegeln die wachsende politische Polarisierung wider, die den Vorfall begleitet. Moore stellt das Verhalten direkt in den Kontext der allgemeinen Eignung des Amtsträgers.

Im Hintergrund der öffentlichen Debatte stehen auch interne Machtkämpfe innerhalb der republikanischen Partei. Pete Hegseth hatte im Repräsentantenhaus ein Vertrauensvotum knapp überstanden. Gleichzeitig halten sich in Washington Gerüchte, dass Präsident Donald Trump ihn für das Debakel der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen als Bauernopfer opfern könnte. Der Eklat auf dem Nationalfriedhof Arlington könnte diese ohnehin fragile Position weiter erschüttern. Die Ereignisse zeigen, wie sensibel die Symbolik militärischer Gedenkstätten wahrgenommen wird.

Die Old Guard ist für ihre unerschütterliche Disziplin bekannt. Die Reprimande eines hochrangigen Zivilbeamten durch einen einfachen Soldaten ist in dieser Hierarchie außergewöhnlich. Sie demonstriert die absolute Priorität, die der US-Staat der Ehrung der Gefallenen beimisst. Für Pete Hegseth bleibt die Frage, wie er mit dem öffentlichen Shitstorm umgehen wird. Das Pentagon distanzierte sich zwar nicht von ihm, betonte aber die Notwendigkeit korrekten Verhaltens an heiligen Stätten.