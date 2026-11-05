Pete Hegseth unter Druck: Impeachment und Rücktrittsforderungen nach Wahl

Pete Hegseth steht vor Amtsenthebung. Thomas Massie und Demokraten fordern Ablösung wegen Iran-Kriegs. Details zu den Vorwürfen und der politischen Lage im Pentagon.

Der US-Kriegsminister Pete Hegseth (46) befindet sich nach dem Wahlergebnis der Republikaner in einer massiven politischen Zwickmühle. Ihm drohen nicht nur breite Rücktrittsforderungen, sondern auch ein formelles Amtsenthebungsverfahren. Die demokratische Partei hat bei den US-Zwischenwahlen ein deutliches Wahltriumph gefeiert, was in Washington zu einem neuen politischen Wind geführt hat. Dieser Wandel verschärft den Druck auf den umstrittenen Chef des Pentagon erheblich.

Ultimeatum von Thomas Massie und Kongressabstimmung

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie (54) hat Pete Hegseth ein klares Ultimatum gestellt. Massie, der seit Langem ein Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump (80) ist, fordert die sofortige Ablösung des Verteidigungsministers. Die Alternative ist ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress. Über die Anklagepunkte könnte bereits in der kommenden Woche im Kongress abgestimmt werden. Thomas Massie kann dabei auf die breite Unterstützung der siegreichen Demokraten zählen. Auch der Fraktionschef der Demokraten, Hakeem Jeffries (56), fordert die Ablösung von Pete Hegseth aus politischen Gründen.

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Acht Anklagepunkte gegen die Führung des Pentagon

Die Vorwürfe gegen den Kriegsminister wurden bereits im September in acht spezifischen Anklagepunkten formuliert. Die Liste der Verfehlungen reicht vom Iran-Krieg ohne Genehmigung bis zu zivilen Opferzahlen. Zudem werden tödliche Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler kritisiert. Auch die US-Kommandoaktion in Venezuela und Luftschläge im Jemen sind Teil der Anklagen. Beobachter bezweifeln, dass Pete Hegseth diese Belastung lange aushalten kann. Donald Trump soll vor Tagen Berater gefragt haben, ob er den heillos überforderten ehemaligen Fox-N-Kommentator mit seinem berühmten Sie-sind-gefeuert-Vorfall vor die Tür setzen solle.

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Pentagon Files und interne Widerstände im Amt

Ein Amtsenthebungsverfahren könnte weitere blamable und schockierende Enthüllungen zutage fördern. Der Armee-Veteran wütete im Pentagon mit Entlassungswellen und verlangte einen knallharten Kämpfer-Geist. Kritischen Reportern verwehrte er den Zutritt zum Kriegsministerium. Ihm wird vorgeworfen, Donald Trump verschwiegen zu haben, dass im Iran-Krieg die Raketen knapp wurden. Im Pentagon sammeln hochrangige Militärs seit Monaten heimlich belastendes Material. Dazu gehören E-Mails, Vermerke, Gesprächsnotizen und Zeugenlisten. Drei getrennte Sammlungen, die sogenannten Pentagon Files, liegen an verschiedenen Orten unter Verschluss.

Einschätzung der politischen Überlebensfähigkeit von Hegseth

Pete Hegseth mauert weiterhin und behauptet, er wolle die US-Streitkräfte bis zum Ende von Donald Trumps Amtszeit führen. Sein Sprecher hat diese Position öffentlich verkündet. Allerdings zeigen alle Indikatoren auf eine Instabilität im Amt. An seiner Seite steht stets seine Ehefrau Jennifer Rauchet (49), die an vertraulichen Kampfjets starten vom Flugdeck des US-Flugzeugträgers USS George H. W. Bush zu einem Militäreinsatz teilgenommen haben soll. Die Kernfrage bleibt, wie lange Donald Trump noch an ihm festhält. Trotz drohender peinlicher Enthüllungen bleibt die Loyalität des US-Präsidenten der entscheidende Faktor für das weitere Schicksal von Pete Hegseth.