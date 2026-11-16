Peter Giesel und Rudi Cerne als Gäste in "Wer weiß denn sowas?"

Der Investigativ-Journalist Peter Giesel und der ehemalige Sportjournalist Rudi Cerne sind heute Abend in der Sendung Wer weiß denn sowas? zu Gast. Giesel spricht daBei genauso über seine verdeckten Recherchen in Katar.

Der Journalist Peter Giesel im Fokus

Der bekannte deutsche TV-Moderator Peter Giesel rückt wieder stärker in das öffentliche Interesse, diesmal im Kontext einer populären Wissenssendung. Giesel, der seid Jahren durch seine investigative Arbeit für die Sendung Achtung Abzocke auf Kabel Eins einem breiten Publikum als Jäger von Betrügern vertraut ist, steht nun nicht nur hinter der Kamera, sondern auch als gastgebender Experte im Studio. Seine Karriere ist geprägt von einer langen Tradition im Journalismus, die bereits während seiner Schulzeit in Berlin begann, als er für den Radiosender Hundert,6 tätig war. diese frühen Erfahrungen im Hörfunk legten den Grundstein für eine vielfältige Laufbahn, die ihn schließlich zum Fernsehen führte. Nach dem Abitur studierte er Anglistik,Zeitgeschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin, wobei er während des Studiums bereits erste Kontakte zum audiovisuellen Bereich knüpfte.

Bereits 1995 schaffte er den Wechsel in die professionellen Medienproduktionen, indem er als Redakteur für die Berliner Firma Meta Productions tätig wurde, welche das Magazin Akte herstellte. Dort fand er in Ulrich Meyer einen Mentor, den er als seinen großen Ziehvater bezeichnet. Der Aufstieg in der Branche verlief für den 1968 geborenen Berliner subsequently rasant. von 1997 bis 2000 fungierte er als Chefreporter für diverse SAT-1-Sendungen und übernahm später ähnliche Aufgaben bei Focus TV international. Diese Positionen festigten seinen Ruf als erfahrener und risikobereiter Reporter,der sich genauso in sensiblen Themenfeldern bewegt. Sein Vater Rainer Giesel war ebenfalls im politischen Bereich aktiv und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, was Giesel in einen Kontext einbettet, der öffentliches Engagement und mediale Aufmerksamkeit verbindet.

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Gefährliche Recherchen in Katar

Ein besonderer und bis dato wenig bekannter Aspekt der Biographie von Peter Giesel sind die extremen Risiken, die er bei seinen Recherchen einging. im Jahr 2013 reiste er in den Nahen Osten, um die katastrophalen Arbeitsbedingungen auf den Baustellen im Vorbereitungskontext der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufzudecken. Diese journalistische Reise endete jedoch nicht wie geplant, sondern gipfelte in einer ernsten Konfrontation mit den lokalen Behörden. Die dortige Cops nahm ihn in seinem Hotel fest, beschlagnahmte umfangreiches technisches Equipment sowie persönliche Gegenstände, darunter seinen Laptop,seine Kamera, sein Smartphone, Speichermedien, Bargeld, Kreditkarten, seinen Reisepass und sogar seinen Ehering.

Anschließend wurde der investigativ tätige Moderator in Häftlingskleidung gesteckt und mit Handschellen in eine Einzelzelle gesperrt. Dieser Zustand hielt für etwa achtzehn Stunden an, eine Zeit, die Giesel selbst als adrenalingeladen und voller Bangen beschrieb. Die Freilassung erfolgte erst dank der Intervention von Mitarbeitern der Qatar Media Corporation. Dieser Vorfall unterstreicht die Gefahr, der sich Journalisten bei der Aufklärung von Missständen in autoritären Strukturen aussetzen müssen. Es zeigt,das Giesel nicht nur im deutschen Fernsehen bekannt ist für seine Aufdeckungen, sondern dass seine Arbeit international und in hochpolitischem Umfeld teilweise existenzielle Risiken birgt. Die Dokumentation über seine Erlebnisse wurde schließlich im deutschen Fernsehen ausgestrahlt und trug zur öffentlichen Wahrnehmung seiner Arbeit als mutiger Investigativreporter bei.

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Co-Gast Rudi Cerne und die aktuelle Sendung

Neben Peter Giesel ist am 16. November genauso der ehemalige Profifußballer und Sportjournalist Rudi Cerne als Gast in der Show Wer weiß denn sowas? zu sehen. beide bilden ein Team, das durch ihre jeweilige Expertise auffällt. Rudi Cerne, der als Nachfolger von Eduard Zimmermann als Moderator von Aktenzeichen XY... ungelöst in Erinnerung bleibt, hatte eine erfolgreiche Sportkarriere, die ihn unter anderem zum Vize-Europameister 1984 und zu einem vierten Platz bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo führte. Nach seiner Zeit bei Holiday on Ice wecHselte er 1996 in die Sportredaktion des ZDF, wo er jahrelang das Aktuelle Sportstudio moderierte und Live-Events wie die Tour de France oder die Olympischen Spiele begleitete.

Die neue Folge der Wissenssendung läuft montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten. die Kombination aus den beiden Gästen bietet ein breites Spektrum an Allgemeinwissen und Expertise. Während Giesel für seine kritische Auseinandersetzung mit Wirtschaftskriminalität und sozialen Missständen berühmt ist, repräsentiert Cerne den klassischen Sportjournalismus mit hohem Unterhaltungswert. Beide Persönlichkeiten haben den Wechsel vom aktiven Feld zur moderierenden Rolle erfolgreich vollzogen und genießen in Deutschland hohes Ansehen. giesel lebt mittlerweile privat weitgehend unauffällig mit seiner Frau und ihren drei Töchtern in der Nähe von München, wobei er sein Privatleben strikt von seiner öffentlichen Arbeit trennt. Die Sendung profitiert von der Mischung aus seriösem Hintergrundwissen und unterhaltsamer Quiz-Atmosphäre, die seid der Neuauflage der Show beobachtet wird.