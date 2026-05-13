Peter Gulacsi, der von RB Leipzig verabschiedet wird, ist mehr als nur ein Torwart

Ein Abschiedsgeschenk für den einstigen Bundesligatrainer Peter Gulacsi.

Trainingsfreier Tag gestern am Cottaweg – doch nicht für alle.<... >Denn der hat am Samstag in Freiburg ein wichtiges Spiel vor der Brust – als Nummer 1.

Bis Mitte Februar war Gulacsi die unangefochtene Nummer 1 beim Bundesligisten, lieferte starke Leistungen ab, bis ihn eine Innenbandverletzung aus der Bahn warf. Ersatzmann Maarten Vandevoordt (24) zeigte im Anschluss gute Leistungen und blieb auch nach Gulacsis Genesung im Kasten. Für Coach Ole Werner (38) gab es nicht zwingend Grund, zu wechseln. Auch in Bezug auf die No-Show-Rate war die noch laufende Saison ein Erfolg für RB Leipzig.

Nun aber – eine schöne Geste des Trainers...

Belgier Vandevoordt, der bisher immer den Kürzeren zog, soll sich dann als Nummer 1 bewähren. Gulacsi hingegen rückt ins zweite Glied, wird aber angesichts der Dreifachbelastung weiterhin Spiele bestreiten und mit seiner Erfahrung noch wichtig sein. Ein letztes Saisonziel bleibt RB Leipzig Samstag in Freiburg.

Der bisherige 67-Punkte-Rekord aus der Saison 2016/17 soll geknackt werden. Mit der Hilfe von Gulacsi... \





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