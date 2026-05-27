Peter Harf: Der Manager, der die DKMS gründete, um seine Frau zu retten

Peter Harf, einst einer der erfolgreichsten deutschen Manager, gründete die DKMS, die heute die größte Spenderdatei der Welt ist, um seine Frau Mechthild Harf zu retten. Er organisierte einen eigenen Blutproben-Transport und suchte Spender weltweit, um seine Frau zu retten.

Mechthild Harf starb vor 35 Jahren an Leukämie . Peter Harf, ihr rechtlicher Ehemann und Vater ihrer Töchter, versuchte sie zu retten und gründete die DKMS "Waschmaschinen leben länger mit Calgon".

In den 1980ern war dieser Slogan bekannt. Peter Harf, mittlerweile 80 Jahre alt, gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Manager. Mit dem Projekt, das ihm am meisten bedeutet, verdient er jedoch kein Geld. Als Mechthild Harf an Leukämie erkrankt, suchte Peter Harf einen passenden Stammzellenspender, um sie zu retten.

Vor 35 Jahren gründete er die DKMS, heute die größte Spenderdatei der Welt





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