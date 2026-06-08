Peter Hickman feiert vier Podiumsplätze bei ungewöhnlicher TT-Rennwoche

Der britische Road-Racer Peter Hickman blickt auf eine erfolgreiche Tourist Trophy zurück, die durch Wetter und Abbruch geprägt war. Trotz nicht vollständiger Genesung sicherte er sich vier Mal das Podium, darunter Platz zwei in der Senior-TT nach Rennabbruch.

Am vergangenen Wochenende kehrte die MotoGP aus ihrem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war die perfekte Werbeaktion für den Rennsport, der zwei Wochen zuvor einen schweren Rückschlag erlitten hatte.

Die Brüche an Schlüsselbein, Schulter und Rippen, die sich der britische Road-Racing-Star Peter Hickman im letzten Jahr beim Training für die Tourist Trophy 2025 nach einem technischen Defekt zugezogen hatte, waren längst ausgeheilt. Allerdings litten damals auch die Nerven, was sich bei der North West 200 Mitte Mai noch bemerkbar machte. Der 39-Jährige zeigte damals körperliche Defizite beim Fahren eines 1000er-Motorrads auf dem Niveau von vor seinem verhängnisvollen Unfall. Trotzdem gab er sich vor der TT optimistisch.

Beim Eröffnungsrennen, der Superbike-TT über sechs kräftezehrende Runden, bestätigte sich seine Zuversicht. Hinter Dean Harrison, der seiner Trainingsbestzeit gerecht wurde, sicherte sich der Streckenrekordhalter auf dem Snaefell Mountain Course den zweiten Platz. In beiden Supersport-Rennen fuhr der großgewachsene Spezialist aus Lincolnshire mit zwei dritten Plätzen auf das Podium, und nur beim Sportbike-Rennen verpasste er als Vierter knapp eine weitere Podestplatzierung.

In der Senior-TT fand Hickman auf seiner BMW schnell einen guten Rhythmus und lag nach der ersten Runde auf einem soliden zweiten Platz, nur Harrison war schneller. Gerade als er seinen Vorsprung auf den Dritten weiter ausbauen konnte, zwang ein Unfall zum Rennabbruch. Da kein Neustart mehr möglich war und weitere Regenfälle die Streckenbedingungen für eine Verschiebung ungeeignet machten, wurde der Stand nach Runde eins als Endergebnis gewertet. Hickman belegte damit den zweiten Platz - sein 35.

Podium bei der TT.

"Die TT 2026 ist vorbei und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es eine wirklich ungewöhnliche Rennwoche war", sagte er. "Insgesamt bin ich froh, in den fünf Rennen vier Podestplätze geholt zu haben. Ehrlich gesagt hätte ich mir nichts Besseres wünschen können.

" Er betonte, dass er trotz noch nicht vollständiger Fitness von der Performance seiner Maschinen beeindruckt war, insbesondere von der Superbike-BMW, die über die gesamte zwei Wochen ohne jegliche Einstellungsänderung auskam - eine Seltenheit bei der TT





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