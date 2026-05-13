Peter Jackson receives Golden Palm at Cannes Film Festival

Film director Peter Jackson receives the prestigious award after thanking his old colleague Elijah Wood. Tribeca Tribeca

Die Filmfestspiele von Cannes beginnen mit einem ersten Schaulaufen auf dem roten Teppich und einer Preisverleihung: "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson erhält die Goldene Ehrenpalme - und feiert dabei ein Wiedersehen mit einem alten Kollegen.

Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme für den "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson sind die Filmfestspiele in Cannes eröffnet worden. Er sei eigentlich kein Typ für eine Goldene Palme, die Auszeichnung sei eine Überraschung für ihn, sagte der 64-jährige Jackson, als er den Preis von US-Schauspieler Elijah Wood auf der Bühne überreicht bekam. Wood spielte in der Mittelerde-Saga den Hobbit Frodo Beutlin.

Als er damals die Zusage für die Rolle in der Fantasy-Reihe bekam, habe er begriffen, dass sein Leben in ein Vorher und Nachher geteilt worden sei, sagte er.

"Und ich weiß, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, dessen Leben durch Peter Jackson verändert wurde". Der neuseeländische Hollywood-Regisseur schuf mit der "Der Herr der Ringe"-Trilogie einen Kinoblockbuster. 2001 zeigte er an der Croisette rund 20 Minuten Filmmaterial aus "Der Herr der Ringe: Die Gefährten", rund sieben Monate vor dem weltweiten Kinostart. In seiner Dankesrede erinnerte er sich, wie das Screening auf dem Filmfestival geholfen habe, Vorbehalte gegen den ersten Teil der Verfilmung aufzulösen.

"Als der Film dann herauskam, gab es eine Vorfreude, die es ohne Cannes nicht gegeben hätte", sagte er. Die Fantasy-Saga "Herr der Ringe" des britischen Schriftstellers J.R. R. Tolkien war die Vorlage für Jacksons dreiteilige Verfilmung: "Die Gefährten" (2001), "Die zwei Türme" (2002) und "Die Rückkehr des Königs" (2003). Die Filme räumten viele Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an "Die Rückkehr des Königs".

Jackson inszenierte auch drei "Hobbit"-Filme, die zwischen 2012 und 2014 ins Kino kamen. Das Filmfest in Cannes endet am 23. Mai und ist eines der renommiertesten Filmfestivals der Welt. Die Gala begann mit dem üblichen Schaulaufen auf dem roten Teppich, unter anderem präsentierten sich Heidi Klum und Jury-Mitglied Demi Moore im Blitzlichtgewitter.

Zur Eröffnung wurde der Liebesfilm "The Electric Kiss" des Franzosen Pierre Salvadori gezeigt. Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film "Das geträumte Abenteuer" vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei spielt. Die Österreicherin Marie Kreutzer hat für ihren Film "Gentle Monster" auch französische Stars wie Léa Seydoux und Catherine Deneuve gewonnen.

Und der polnische Filmemacher Pawel Pawlikowski erzählt in seinem Schwarz-Weiß-Film "Vaterland" die Rückkehr des Schriftstellers Thomas Mann mit seiner Tochter Erika 1949 aus den USA nach Deutschland. Die Hauptrollen spielen Hanns Zischler, Sandra Hüller und August Diehl





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