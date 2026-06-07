Peter Jackson wollte Herr der Ringe mit Hypnose vergessen

Regisseur Peter Jackson, Schöpfer der Herr der Ringe-Trilogie, erwog ernsthaft, mittels Hypnose seine Erinnerung an die Filme zu löschen. In einem Gespräch erklärte er, warum er die Werke wie ein normaler Zuschauer erleben wollte und nicht mehr in der Lage war, sie ohne jahrelange Produktionserinnerungen zu sehen.

Mit Hypnose : Herr der Ringe-Schöpfer wollte die Fantasy - Film reihe vergessen - aus einem ziemlich nachvollziehbaren Grund. Die Herr der Ringe-Trilogie gehört zu den epischsten Werken der Film geschichte.

Doch der Regisseur der Filme wollte sie mittels Hypnose vergessen und verriet jüngst auch warum. In einem rund 90-minütigen Gespräch sprach der 60-jährige Neuseeländer über seinen Einstieg ins Filmgeschäft, seine Leidenschaft für visuelle Effekte, die verrückten Umstände, die ihm die Produktion der Herr der Ringe-Trilogie ermöglichten sowie die Tatsache, dass er die Filme anschließend möglichst rasch wieder vergessen wollte.

Peter Jackson erklärte, dass er diesen Part seines Gedächtnisses nicht ausradieren wollte, weil er die Filme nicht mehr sehen konnte oder eine schlechte Erfahrung mit ihnen verband. Der Grund für sein damaliges Vorhaben war, dass er die Filme zu ihrem Release gern wie ein normales Publikum erleben wollte, ohne die jahrelange Produktion und die Details im Kopf zu haben.

Er sagte: Als wir die Herrn der Ringe-Filme drehten, hatte ich immer das Gefühl, dass ich der Unglückliche war, der sie nie als einen Film sehen konnte, der aus dem nichts kam. Zu der Zeit, als die Filme rauskamen, war ich schon fünf oder sechs Jahre in eingetaucht. Es war ein großer Verlust für mich, dass ich sie nicht wie alle anderen sehen konnte.

Ich habe tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen, zu einem Hypnosetherapeuten zu gehen, der mich hypnotisieren sollte, damit ich die Filme und die Arbeit, die ich in den letzten sechs oder sieben Jahren geleistet habe, vergesse. Ich habe das nicht weiterverfolgt, aber ich habe mit Derren Brown darüber gesprochen und er meinte, er könne das machen.

Interessant ist dabei, dass Jackson nicht etwa negative Gefühle gegenüber seinen Werken hegte, sondern vielmehr den Wunsch hatte, die pure, unvoreingenommene Zuschauererfahrung zu teilen, die jeder andere haben durfte. Dieses Gefühl, nach jahrelanger intensiver Arbeit ein Werk nicht mehr neutr al betrachten zu können, ist für kreative Menschen ein bekanntes Phänomen. Jackson wollte im Grunde genommen die Magie der Geschichte noch einmal frisch erleben, so wie es das Publikum tat.

Diese Offenbarung wirft ein spannendes Licht auf die Psyche eines Künstlers, der so epische Werke geschaffen hat. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass Jackson letztlich nie einen Hypnotiseur aufgesucht hat. Stattdessen fand er vielleicht andere Wege, mit dieser besonderen Situation umzugehen. Die Herr der Ringe-Trilogie bleibt dennoch ein Meilenstein der Filmgeschichte, der von Millionen geliebt wird.

Der Wunsch des Regisseurs, sie zu vergessen, zeigt nur, wie tief er in seiner Arbeit versunken war und wie sehr er die Reaktion des Publikums schätzte. Es ist eine bittersüße Geschichte über die Bürde und die Freude des Schaffens





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