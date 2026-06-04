Péter Magyar, der neue Ungarn-Premier, setzt auf eine strenge Migrationspolitik und will die EU-Kooperation stärken. Er betont, dass seine Regierung eine sehr strenge und konsequente Politik bei der illegalen Migration führen wird. Péter Magyar will auch die Energiequellen Ungarns breiter aufstellen, um die Abhängigkeit von russischem Öl zu verringern. Er ist der Meinung, dass Waffen Sicherheitsgarantien sind, sondern dass Sicherheitsgarantien nur von der internationalen Gemeinschaft kommen können. Ungarn kann hier nicht die entscheidende Rolle spielen, das ist Sache der Großmächte.

Mit seinem spektakulären Wahlsieg hat Péter Magyar die Regierung des seit 2010 mit Zweidrittelmehrheit regierenden Viktor Orbán von der Macht gefegt. Jetzt stellt der neue Ungarn-Premier klar, was er nicht anders machen wird als sein Langzeit-Vorgänger, dessen Korruption, EU-Sabotage und Putin-Kumpelei er im Wahlkampf unermüdlich angeprangert hatte.

Péter Magyar sagt im Hammer-Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Anschluss an seine Berlin-Reise, dass seine Regierung eine sehr strenge und konsequente Politik bei der illegalen Migration führen wird. Er betont, dass man überschimpfen kann, wie man möchte, aber er hatte 2015 recht, als die Migrationskrise begann. Viele Mitgliedstaaten hätten inzwischen erkannt, damals falsch gehandelt zu haben. Péter Magyar besuchte Kanzler Friedrich Merz in Berlin und flog dann nach Paris zu Emmanuel Macron weiter.

Sein Land werde auch weiter keine illegalen Migranten aufnehmen, stellt er klar, sondern helft, die Außengrenzen Europas zu schützen, sei es in Griechenland, sei es auf Malta, sei es in Italien. Péter Magyar findet, dass viele Länder in Europa im Umgang mit Parteien an den politischen Rändern Fehler machen. Er will solche Parteien auch nicht etikettieren.

Er sagt, dass es keine Lösung ist, diese Menschen und diese Parteien auszugrenzen und hinter eine Brandmauer zu sperren, da das diese Kräfte nur noch stärker macht. Péter Magyar ist eindeutig bei der Benennung von Aggressor und Verteidiger im Ukraine-Krieg. Trotzdem sagte er Kanzler Merz, dass Ungarn weder Soldaten noch Waffen in die Ukraine schicken wird. Péter Magyar ist der Meinung, dass Waffen Sicherheitsgarantien sind, sondern dass Sicherheitsgarantien nur von der internationalen Gemeinschaft kommen können.

Ungarn kann hier nicht die entscheidende Rolle spielen, das ist Sache der Großmächte. Péter Magyar will neu verhandeln, das Urteil selbst anfechten geht nicht. Er findet, dass viele Länder in Europa ihre eigene Position schützen und nicht immer auf die tatsächlichen Ängste und Probleme der Menschen eingehen. Péter Magyar ist der Meinung, dass sein Land nicht von heute auf morgen die Einfuhr von Energie aufstoppen kann, da drei Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben.

Ungarn ist ein Binnenland ohne Zugang zum Meer und ist noch auf russisches Öl angewiesen. Péter Magyar will die Energiequellen Ungarns breiter aufstellen, um die Abhängigkeit von russischem Öl zu verringern





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