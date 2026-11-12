Peter Neururer prophezeit Hertha BSC Aufstieg aus 2. Bundesliga

Trainer-Legende Peter Neururer sieht Hertha BSC als klaren Favoriten auf den direkten Bundesliga-Aufstieg. Union Berlin hält die Klasse nicht.

Der ehemalige Trainer der Hertha BSC, Peter Neururer, äußert sich im Sportpodcast "At Broski - die Sport-Show" klar und deutlich. Er betrachtet den Berliner Traditionsverein als den unangefochtenen Favoriten auf die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Diese prognostische Einschätzung stützt sich auf die aktuelle Tabellenführung der Mannschaft unter seiner bisherigen Betreuung.

Neururer lehnt Hauptstadt-Derby mit Union ab

Die Frage nach einem möglichen Duell zwischen Hertha BSC und Union Berlin im kommenden Spieljahr beantwortet die Trainer-Legende mit deutlicher Ablehnung. Auf die mediale Nachfrage hin, ob es zu einem Hauptstadt-Duell kommen werde, verneinte Peter Neururer zunächst die Möglichkeit einer solchen Konfrontation zwischen den beiden Vereinen. Seine Begründung für diese Prognose ist die Einschätzung, dass der Konkurrent aus Köpenick die erforderliche Klasse nicht mehr besitze, um in der Bundesliga vertreten zu sein.

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Der Moderator des Podcasts, Simon Schildgen, wies in der Diskussion darauf hin, dass die Situation eher an Union Berlin liege, dass dieses Duell im nächsten Jahr nicht stattfindet. Peter Neururer nahm diesen Einwand mit einem Grinsen zur Kenntnis, wiederholte jedoch seine Kernaussage unmissverständlich. Er bestätigte erneut, dass Hertha BSC den Aufstieg schaffen wird, was impliziert, dass Union Berlin in der Zweitklassigkeit verbleibt.

Sportliche Gründe für die klare Favoritenrolle

Die Grundlage für diese autoritative Einschätzung liegt in der hervorragenden sportlichen Leistung der letzten Monate begründet. Hertha BSC hat in den vergangenen elf Spielen unter der Leitung von Peter Neururer zehn Siege einfahren können. Diese Serie hat dazu geführt, dass der Verein mit einem deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga steht.

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Der 71-jährige Trainer lobt die erreichte Distanz zu den Verfolgern als hervorragenden Zustand. Er ist überzeugt, dass der Verein diese Position nicht mehr abgeben wird. In der Analyse der aktuellen Lage stuft Peter Neururer Hertha BSC daher explizit als Topfavoriten auf den direkten Aufstieg ein. Die Kombination aus der hohen Gewinnquote und dem Tabellenvorsprung schafft ein sicheres Fundament für die Prognose.

Historische Erfahrung mit Berliner Fan-Kultur

Neururer blickt auf eine lange Erfahrung im Berliner Profifußball zurück und kennt die Dynamiken der lokalen Unterstützung bestens. Im Jahr 1991 saß er für zwölf Spiele im Abstiegskampf der Bundesliga auf der Bank der Berliner. Besonders die Unterstützung aus der Ostkurve ist ihm in diesem Zusammenhang nachhaltig in Erinnerung geblieben.

Er betont, dass die Fans der Mannschaft in guten Phasen als tragende Säule dienen können. Die emotionale Unterstützung durch die Anhängerschaft verleiht den Spielern zusätzlichen Schub. Gleichzeitig warnt der Trainer-Legende davor, dass der immense Druck in Krisenzeiten zur spürbaren Belastung für die Profis werden kann. Diese Dualität der Fanszene ist ein wesentlicher Faktor in der Berliner Fußballkultur.

Aktuelle Euphorie dominiert vor der Krise

Trotz der bekannten Risiken durch den hohen Erwartungsdruck zeigt die aktuelle Stimmungslage im Verein andere Tendenzen. Alle verfügbaren Indikatoren deuten aktuell auf eine Phase der Euphorie hin. Die positive Entwicklung der Ergebnisse verhindert bisher, dass die potenzielle negative Seite der Fan-Unterstützung in den Vordergrund rückt.

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Es besteht somit wenig Anhaltspunkt für eine beginnende Krise in den Reihen von Hertha BSC. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und der damit verbundenen positiven Stimmungslage erleichtert die Situation für das Team. Peter Neururer setzt darauf, dass diese positive Dynamik bis zum Saisonende bestehen bleibt.

Zukunftsaussichten und Status von Union Berlin

Im Gegensatz zu Hertha BSC hat Union Berlin bereits mehrfach bewiesen, dass es selbst nach schwachen Starts in der Bundesliga die Klasse hält und die Rückkehr meistert. Trotz dieser historischen Widerstandsfähigkeit des Konkurrenten bleibt Peter Neururer bei seiner eindeutigen Prognose.

Er bleibt der Überzeugung, dass Hertha BSC den Weg nach oben findet. Die Frage, ob es danach tatsächlich zu einem direkten Aufeinandertreffen in der Bundesliga kommt, betrachtet er als ein separates und völlig anderes Thema. Für ihn ist der Aufstieg von Hertha BSC jedoch bereits heute eine feststehende Größe.