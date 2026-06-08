Peter Pekarik beendet Karriere in der Nationalmannschaft der Slowakei

Der 39-jährige Legende bestritt gegen Montenegro sein 138. Länderspiel und stellte damit den Rekord von Marek Hamsik ein.

Peter Pekarik beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft der Slowakei mit einem Rekord spiel. Der 39-jährige Legende bestritt gegen Montenegro sein 138. Länderspiel und stellte damit den Rekord von Marek Hamsik ein.

Das Rekordspiel von Pekarik war gleichzeitig sein letztes. Vor dem Anpfiff bekam Kapitän Pekarik von Hamsik Blumen überreicht. Doch der schönste Moment war ein anderer! Pekariks Ehefrau Lujza Pekarikova sang zu Ehren ihres Mannes im vollen Stadion die slowakische Nationalhymne.

Was für ein Liebesbeweis. Und was für ein toller Auftritt von Lujza, die ein Kleid in den Landesfarben Blau, Weiß und Rot der Slowakei trug. BILD weiß: Für diesen besonderen Moment nahm Lujza mehrere Jahre Gesangsunterricht. Pekarik zu BILD:





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