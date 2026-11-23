Gold erholt sich nach dem heftigen Ausverkauf. Peter Schiff erkennt Parallelen zu 2008: Damals erreichte Gold seinen Tiefpunkt lange vor den Aktien. Gold...

Gold erholt sich nach dem heftigen Ausverkauf. Peter Schiff erkennt darin ein Muster aus der Finanzkrise 2008. Damals nahm die Entwicklung für Gold und Aktien eine völlig unterschiedliche Richtung.sogar um fast 39 Prozent.

Für den Ökonomen Peter Schiff könnte ausgerechnet dieser Ausverkauf ein Warnsignal für die Aktienmärkte sein. Er erkennt Parallelen zur Finanzkrise 2008, als Gold seinen Tiefpunkt Monate vor dem S&P 500 erreichte – und anschließend bis 2011 um 166 Prozent zulegte.

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"Genau wie 2008 fällt Gold wieder als Erstes, aber Aktien werden letztendlich viel stärker fallen", erklärte Schiff in einem am Freitag, dem 20. November, veröffentlichten Beitrag auf. Während Gold 2008 zunächst rund 30 Prozent verlor und im Oktober seinen Tiefpunkt erreichte, fiel der S&P 500 bis März 2009 weiter. Vom vorherigen Höchststand aus gerechnet summierte sich sein Verlust auf fast 60 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Schiff hält einen ähnlichen Verlauf erneut für möglich: Gold könnte sich erholen, obwohl der bereits laufende Ausverkauf bei Aktien weitergeht.

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Auch eine schwerere Finanzkrise als 2008 schließt er nicht aus. Steigende Staatsverschuldung und Inflation könnten seiner Ansicht nach später eine neue Goldrally antreiben. Wie außergewöhnlich die Verluste waren, zeigen die Freitagsdaten: Gold fiel zeitweise auf rund 3.502 US-Dollar je Feinunze, den niedrigsten Stand seit September 2025. Laut dem Marktkommentatorsteuerte Gold damit auf seine schwächste gleitende Dreimonatsentwicklung seit 2013 zu; bei Silber drohte der größte entsprechende Rückgang seit 2008.

Morningstar-Portfoliostrategin Amy C. Arnott lieferte am Freitag eine andere Erklärung. Gold werde zunehmend wie ein Spekulationsobjekt gehandelt, sagte sie in einem Interview. Viele Anleger hätten während der Rally gekauft und nach dem Kursumschwung durch Verkäufe den Abwärtstrend verstärkt. Steigende Zinsen erhöhten zugleich die Attraktivität verzinster Anlagen, während Gold keine laufenden Erträge abwirft.

Auch Edelmetallfonds waren bis Freitag stark gefallen: Der SPDR Gold Shares hatte seit Jahresbeginn fast 19 Prozent verloren, der iShares Silver Trust mehr als 43 Prozent.verteuerte sich Gold zeitweise um 2,1 Prozent auf rund 3.605 US-Dollar je Feinunze. Begünstigt wurde die Erholung von einer Abschwächung der jüngsten Dollar-Rallye. Schiffs Vergleich mit 2008 ist ein mögliches Szenario, kein Beleg für eine bevorstehende Finanzkrise. Entscheidend ist, ob sich der Aktienausverkauf weiter verschärft und Gold früher einen nachhaltigen Boden findet.

Ein einzelner Erholungstag reicht als Beleg dafür nicht aus. Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.

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Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Gold erholt sich nach dem heftigen Ausverkauf. Peter Schiff erkennt darin ein Muster aus der Finanzkrise 2008.

Damals nahm die Entwicklung für Gold und Aktien eine völlig unterschiedliche Richtung.