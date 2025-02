Peter Schiff Kritisiert Bitcoin-Investment von GameStop und Bezeichnet Bitcoin als Meme-Coin

Der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff äußerte sich auf X zu den Gerüchten über ein Bitcoin-Investment von GameStop und bezeichnete Bitcoin als Meme-Coin. Schiff betonte die Überbewertung von Bitcoin im Vergleich zu GameStop und warnte vor einer potenziellen Blase.

Der Ökonom, Autor und Börsenmakler Peter Schiff gilt als einer der bedeutendsten Kritiker von Bitcoin . Während Unternehmer wie Michael Saylor das „digitale Gold“ in den höchsten Tönen loben und selbst BlackRock CEO Larry Fink, der früher skeptisch gegenüber Kryptowährungen eingestellt war, eine Kehrtwende vollzog, bleibt Schiff bei seiner Überzeugung und teilt sie mit großem Eifer.

Auf der Plattform X äußerte Schiff jüngst seine Meinung zur (bislang unbetigten) Meldung, dass GameStop in Bitcoin investieren wolle. Er schrieb darin sinngemäß: „GameStop, ein Unternehmen ohne solides Geschäftsmodell, wirft einen neuen Wurf in den Ring: Es erwägt, sein Kapital in Bitcoin zu investieren. Ironischerweise ist Bitcoin sogar noch überbewertet als GME. Aber das hält Spekulanten nicht davon ab – sie kaufen die Aktie in der Hoffnung, dass sie sich wie ein zweites MicroStrategy entwickelt.“GameStop, ein Unternehmen ohne tragfähiges Geschäftsmodell, hat einen neuen Wurf gewagt: Es erwägt, sein Kapital in Bitcoin zu investieren. Die Ironie ist, dass Bitcoin sogar noch überbewertet ist als GME. Doch Spekulanten kaufen die Aktie trotzdem in der Hoffnung, dass sie sich wie ein zweites MicroStrategy entwickelt. — Peter Schiff (@PeterSchiff) February 13, 2025In einem anderen Post auf X bezeichnete Schiff Bitcoin als Meme-Coin. Seiner Meinung nach besitzt Bitcoin keinen intrinsischen Wert. Tatsächlich war BTC von Satoshi Nakamoto eigentlich als Zahlungsmittel konzipiert, doch die Möglichkeiten dafür sind genauso begrenzt wie die Utility mancher Meme-Coins. Allerdings stehen die meisten Bitcoin-Puristen den Meme-Währungen eher skeptisch gegenüber. Schiff warnt Bitcoin-Investoren immer wieder, dass die Kursanstiege lediglich eine Blase darstellen könnten. Schiffs bevorzugtes Anlagegut ist Gold, weshalb er durchaus „allergisch“ reagieren kann, wenn jemand Bitcoin als „digitales Gold“ bezeichnet.Denken Sie daran, dass Bitcoin ein Meme-Coin ist. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 21, 202





Kryptowährungen Bitcoin Peter Schiff Gamestop Meme-Coin Kryptowährungen Investitionen

