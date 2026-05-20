Peter Stafford's Family Flown to Berlin for Ebola Treatment

Peter Stafford, an American doctor, has contracted Ebola and his family has been flown to Berlin for treatment. The family was first flown to Uganda and then to Berlin with a specially equipped rescue plane.

Nachdem Peter Stafford , ein US-amerikanischer Arzt, an Ebola erkrankt war, ist nun auch seine Familie nach Berlin geflogen worden. Die Geburtshelferin Rebekah Stafford und ihre vier Kinder sind am Mittwochabend am BER gelandet.

Die Familie wurde zuerst vom Kongo ins Nachbarland Uganda gebracht, bevor sie mit einem fliegenden Krankenhaus, dem Phoenix Air, in Berlin geflogen sind. Der Rettungsflieger, ein Gulfstream III der US Medical Airline Phoenix Air, ist ein fliegendes Krankenhaus mit einem Team von Flugkrankenschwestern und -pflegern, Notfallsanitätern sowie Ärzten. Die Familie wurde mit höchster Sicherheitsstufe behandelt, auch wenn sie keine Symptome zeigten.

Während der Fahrt in die Klinik wurden sie von zahlreichen Motorrädern und Autos der Polizei sowie Feuerwehr- und Krankenwagen eskortiert. Bislang wurden 51 Ebola-Fälle in den nordkongolesischen Provinzen Ituri und Nord-Kivu sowie zwei weitere Fälle in Uganda bestätigt. Es gibt 139 Verdachts-Todesfälle und fast 600 Verdachtsfälle





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