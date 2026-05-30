Der deutsch-amerikanische Milliardär Peter Thiel sucht sich einen neuen Zufluchtsort in Argentinien, um sich vor hohen Steuern, politischer Unruhe und einem Atomkrieg in den USA zu schützen.

Der deutsch-amerikanische Milliardär Peter Thiel sucht sich einen neuen Zufluchtsort, um sich vor hohen Steuern, politischer Unruhe und sogar einem Atomkrieg in den USA zu schützen.

Laut der New York Times hat er seine Familie von den USA nach Buenos Aires gebracht und eine Villa im exklusivsten Viertel der Stadt gekauft. Seine Kinder sind bereits in einer Schule der argentinischen Hauptstadt angemeldet. Thiel fürchtet die politische Entwicklung in den USA, insbesondere in Kalifornien, wo mehr als die Hälfte der Wähler eine geplante Vermögenssteuer für Milliardäre unterstützen. Er hat auch seine Sorge vor einem möglichen Atomkrieg ausgedrückt.

Sein Freund Martín Varsavsky, ein spanisch-argentinischer Tech-Unternehmer, teilt Thiels Sicht und sagt, dass er in Buenos Aires sein wird, wenn sich China Taiwan oder Russland Litauen greift. Thiel pflegt enge Beziehungen zu Javier Milei, dem argentinischen Präsidenten, der sich gegen staatliche Regulierung, hohe Steuern und hohen Staatsausgaben stellt. Die beiden haben sich erstmals 2024 getroffen und haben seitdem mehrere private Treffen gehabt. Thiel wurde in Deutschland geboren, wuchs in den USA auf und erhielt 2011 die neuseeländische Staatsbürgerschaft.

Später beantragte er auch die Staatsbürgerschaft Maltas. Kritiker sahen darin den Versuch, sich mehrere Rückzugsorte zu sichern, falls sich die Lage anderswo verschlechtert. In der Vergangenheit sprach Thiel immer häufiger über religiöse und apokalyptische Themen und warnte davor, dass die Angst vor existenziellen Bedrohungen wie dem Klimawandel dazu genutzt werden könnte, um eine Weltregierung mit weitreichenden Befugnissen zu schaffen





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