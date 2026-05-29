Petra Diamonds verkündet Geschäftsrescue für Finsch Mine und Konsultationsprozess

Petra Diamonds reagiert auf einen rekordschwachen Diamantenmarkt mit sofortigen Cash-Preservation-Maßnahmen, dem Start eines Sanierungsverfahrens für die Finsch Mine und der Einleitung eines Konsultationsprozesses zur Kostensenkung. Das Unternehmen setzt auf die optimierte Cullinan Mine als tragfähigen Kern der Zukunft.

Petra Diamonds Limited veröffentlichte ein Geschäftsupdate, das die aktuellen Herausforderungen und strategischen Maßnahmen des Unternehmens angesichts eines außergewöhnlich schwachen Diamantenmarkt es darlegt. Der Vorstandsvorsitzende Vivek Gadodia erklärte, dass globale makroökonomische Faktoren und jüngste Spannungen im Nahen Osten den Markt belasten, wobei insbesondere der Wert kleinerer Diamanten stark zurückgegangen sei und keine kurzfristige Erholung erwartet werde.

Die durchschnittlichen Preise für die Cullinan-Mine lagen bei حوالي 81 US-Dollar pro Karat im April und Mai 2026, verglichen mit 109 US-Dollar pro Karat im dritten Quartal. Bei der Finsch-Mine betrugen die Durchschnittspreise etwa 47 US-Dollar pro Karat gegenüber 56 US-Dollar pro Karat im dritten Quartal.

Zudem habe die anhaltende Stärke des südafrikanischen Rand die Gewinne zusätzlich geschmälert. Um den Auswirkungen des schwachen Marktes und des starken Rand entgegenzuwirken, habe das Unternehmen sofortige Maßnahmen zur Cash-Preservation umgesetzt. Dazu gehören die Einstellung von Investitionen in Finsch, die Verlagerung des Fokus auf die Förderung in hochwertigen Bereichen der Cullinan-Mine und die Erprobung zusätzlicher Produktivitätssteigerungen dort.

Aufgrund der anhaltenden Widrigkeiten und der spezifischen Produktpalette der Finsch-Mine, die überwiegend aus kleineren Diamanten ohne wertvolle Type-II-Steine besteht, habe das Unternehmen mit Bedauern den Beginn eines Sanierungsverfahrens (Business Rescue) für Finsch nach südafrikanischem Gesellschaftsrecht angekündigt. Ein Sanierungspraktiker soll ernannt werden, und der Markt wird über wesentliche Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Dieser Schritt diene dem Schutz des gesamten Unternehmens, dessen Zukunft aufgrund des einzigartigen Produktmixes der Cullinan-Mine tragfähig erscheine.

Um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts eines längerfristig schwachen Marktes, eines erwartet starken Rand und des strukturellen Preisrückgangs bei kleineren Diamanten zu erhöhen, müssten die Operationen in Cullinan und der restlichen Gruppe weiter optimiert werden. Daher kündigte das Unternehmen auch die Einleitung eines Konsultationsprozesses gemäß Abschnitt 189A des südafrikanischen Arbeitsbeziehungsgesetzes an, um die Ausgaben in der Cullinan-Mine und im Rest der Gruppe zu senken. Dieser Prozess erfolgt in Abstimmung mit den Mitarbeitern und Gewerkschaften.

Trotz der schwierigen Zeiten für den natürlichen Diamantensektor bleibe das Unternehmen verpflichtet, sichere Betriebe aufrechtzuerhalten und kurzfristige Ziele zu erreichen. Man habe volles Vertrauen in die Fähigkeit der Cullinan-Mine, den Markt zu übertreffen, und konzentriere sich auf die Schaffung eines widerstandsfähigeren Unternehmens auf Basis einer optimierten Cullinan-Mine. Ein aktualisierter Geschäftsplan werde voraussichtlich bis Ende September 2026 fertiggestellt und berücksichtige die Ergebnisse des geplanten S189A-Prozesses, die Sanierung von Finsch sowie aktualisierte Kapital- und Produktionsprofile.

Die Prognose für die Geschäftsjahre 2026 bis 2030 bleibt bis zur Finalisierung des neuen Geschäftsplans ausgesetzt. Die Teilergebnisse der Ausschreibungen für April und Mai 2026 zeigen den anhaltenden Druck auf den Diamantenmarkt, insbesondere bei kleineren Steinen. Während die Cullinan-Mine im dritten Quartal noch durchschnittlich 109 US-Dollar pro Karat erzielte, sank dieser Wert auf etwa 81 US-Dollar pro Karat. Bei Finsch ging der Durchschnittspreis von 56 auf 47 US-Dollar pro Karat zurück.

Die vollständigen Ausschreibungsergebnisse werden mit dem Betriebsupdate für das vierte Quartal veröffentlicht. Der Rückgang der Cullinan-Preise wird nicht als strukturell angesehen, da mit Volatilität im Produktmix gerechnet wird, und es werden weiterhin Anstrengungen unternommen, den Abbau in hochwertigen Gebieten zu steigern. Bei Finsch hingegen verschlechterte sich die finanzielle Leistung kontinuierlich aufgrund der Exposition gegenüber dem Markt für kleine Diamanten und des Fehlens von Type-II-Steinen. Über 90 % der Finsch-Förderung entfallen auf Steine mit einem Gewicht von 2 Karat und weniger





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