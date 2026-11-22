Nelson Müller und Panagiota Petridou verbinden ihre Leidenschaft für Handball im Vorfeld der Heim-WM 2027. Ein Blick auf ihre Sportkarrieren und aktuellen Podcast-Auftritte.

Im Restaurant Diepeschrather Mühle in Bergisch Gladbach haben sich Panagiota Petridou und Nelson Müller für ein BILD-Shooting in deutschen Nationaltrikots aufgestellt. Die 47-jährige Autoverkäuferin und der renommierte Sternekoch verbindet nicht nur ihre Popularität, sondern eine gemeinsame, tiefe Leidenschaft für den Handballsport. Diese Verbindung tritt nun besonders hervor, da die Opel Handball-Bundesliga im Vorfeld der Heim-WM, die vom 13. bis 31. Januar 2027 stattfindet, auf einer Live-Podcast-Tour durch das Land reist.

Podiumsgespräch mit Trainer Brand

Am Montag in Köln bestiegen Panagiota Petridou und Nelson Müller gemeinsam mit den Experten Heiner Brand und Florian Kehrmann das Podium. Heiner Brand, der ehemalige Bundestrainer, und Florian Kehrmann, Trainer des Vereins Lemgo, waren als Gastredner anwesend. Dieses quartett bildete eine überraschende, aber thematisch passende Konstellation für die Diskussion über den aktuellen Stand und die kulturelle Bedeutung des Handballs in Deutschland.

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Ernährungsphilosophie für Hochleistungssport

Bei der Frage, welche Ernährung einem Handballspieler im hohen Wettkampfniveau zugutekommt, traten die unterschiedlichen Professionen der Gäste deutlich zutage. Panagiota Petridou präferiert Gerichte, die kompakt, schnell, stark, robust und hartnäckig sind. Sie betont, dass der Sport Ecken und Kanten benötigt, um den körperlichen Anforderungen gerecht zu werden. Nelson Müller vertritt als Schwabe eine traditionellere Sichtweise. Er empfiehlt Zwiebelrostbraten mit Spätzle, da Kohlenhydrate und Protein für die Leistung unerlässlich sind.

Unterschiedliche Karrierewege im Sport

Die sportliche Biografie von Panagiota Petridou begann im Alter von zehn Jahren, als ein Sportlehrer ihre Robustheit und Schnelligkeit erkannte. Nach der Empfehlung des Lehrers trat sie dem Handballverein bei und spielte anschließend 22 Jahre lang auf höchstem Niveau. Ihre Karriere führte sie zur 3. Liga, unter anderem zu Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Als Rechtshänderin auf der Position Rechtsaußen war sie für ihren intensiven Körpereinsatz und ihre aggressive Spielweise bekannt, verzichtete aber auf eine rein technische Spielweise, was das Ende ihrer Profilaufbahn bedeutete.

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Nelson Müller hingegen wuchs in einer Umgebung auf, in der Handball gesellschaftlich stark verankert war. Obwohl in Stuttgart der Fußball dominiert wurde, entschied er sich gegen den Verein VfB und die Stuttgarter Kickers. Er startete in Plieningen, spielte für Neuhausen und wurde in die süddeutsche Auswahl berufen. Zudem war er Teil des Trainingslagers für die Junioren-Nationalmannschaft. Im Alter von 17 oder 18 Jahren stand er vor der Entscheidung, einen Profivertrag unter Zeichen und parallel eine Ausbildung im Sportgeschäft zu beginnen. Er lehnte dies jedoch ab, da er sich selbst als zu undiszipliniert einschätzte und an seinem Selbstwert zweifelte.

Bedeutung von Disziplin und psychologischer Stärke

Panagiota Petridou beschreibt Handball als einen bodenständigen und authentischen Sport, der hohe Disziplin erfordert. Im Gegensatz zu anderen Sportarten, in denen Fouls inszeniert werden können, werden Showeinlagen oder Betrug im Handball sofort geahndet. Nelson Müller ergänzt, dass Handball zwar hochathletisch ist und kurze Distanzen sowie Sprints erfordert, aber auch komplexe Spielzüge und Intelligenz verlangt. Er erkennt jedoch an, dass der Sport heute auch einen Glamour-Faktor aufweist, bei dem Stars bewusst inszeniert werden und auffällig auftreten.

Die Hintergründe der persönlichen Entwicklung beider Gäste verdeutlichen, wie unterschiedlich der Zugang zum Sport sein kann. Panagiota Petridou wuchs in einer Gastronomenfamilie auf, die ihre Kneipe von Montag bis Sonntag durchgehend betreiben musste. Als eines von drei Kindern war sie in diesem Umfeld ohne klare Regeln, Disziplin oder Kontrolle aufgewachsen. Der Handballsport bot ihr eine Struktur, die sie als essenziell für ihren weiteren Lebensweg beschreibt. Nelson Müller reflektiert heute, dass er in seiner Jugend den Unterschied zwischen einer vorübergehenden Phase des Scheiterns und grundlegendem Unvermögen nicht erkannt hat. Erst später wurde ihm klar, dass man solche Phasen aktiv durch Tools oder externe Hilfe überwinden kann, eine Einsicht, die jungen Athleten oft verwehrt bleibt.