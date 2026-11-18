Trainer Petrik Sander bereitet Magdeburg auf Personalengpässe vor. Luka Hyryläinen und Pierre Nadjombe kehren zurück, müssen aber schonen.

Trainer Petrik Sander bereitet den SC Magdeburg auf eine unsichere Personalsituation vor dem anstehenden Spiel in Bielefeld vor. Der 66-Jährige steht vor der Aufgabe, die Aufstellung trotz internationaler Abstellungen und Verletzungen stabil zu halten. Die Lage ist durch verletzungsbedingte Ausfälle und die Belastung durch Nationalmannschaftseinsätze deutlich erschwert.

Unklare Verletzungslage der Spieler

Petrik Sander bleibt bei der Einschätzung der Verletzten zurückhaltend, da sich die Situation innerhalb kurzer Zeit ändern kann. Ein Spieler von insgesamt acht Abgestellten kehrte erst am vergangenen Mittwoch aus der Nationalmannschaft zurück. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Gesundheitszustand der betreffenden Akteure entwickelt. Insbesondere bei Moritz Kwarteng und Falko Michel hängen große Fragezeichen über ihrer Einsatzfähigkeit. Sander gibt an, dass die Prognosen für die beiden Verletzten unterschiedlich ausfallen: Bei einem Spieler sieht die Lage etwas besser aus, während beim anderen noch keine Klärung erfolgt ist.

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Zwei Rückkehrer mit Internationaler Erfahrung

Trotz der Personalnot hofft Petrik Sander auf die Rückkehr zweier wichtiger Profis, die in ihren Nationalteams erfolgreich waren. Luka Hyryläinen war für Finnlands U21-Nationalmannschaft aktiv und erreichte mit der Auswahl die EM-Qualifikation. Der Spieler bereitete ein Tor vor und absolvierte insgesamt 120 Minuten Einsatzzeit. Sander verweist darauf, dass diese Euphorie in positive Energie für den Klub umgewandelt werden soll.

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Auch Pierre Nadjombe kehrt von einem starken Einsatz zurück. Der Spieler absolvierte für die Nationalmannschaft von Togo zweimal die volle Distanz von 90 Minuten. Zudem konnte Nadjombe eine Torvorlage vorweisen. Petrik Sander betont, dass der Angreifer wieder enorm viel gelaufen ist, aber dennoch die volle Spielzeit in Bielefeld durchhalten kann.

Regeneration steht im Vordergrund

Eigentlich wäre es nicht die Intention des Trainerteams, an der Taktik oder der Aufstellung grundlegend etwas zu ändern. Dennoch wird sich Magdeburg umstellen müssen, um die notwendige Spielstärke zu gewährleisten. Die Planung für die nächsten Tage konzentriert sich vor allem auf Regeneration und gezielte Pausen für die zurückkehrenden Profis. Die Belastung durch die Doppelbelastung aus Liga und Nationalmannschaft muss durch sorgfältiges Management abgefedert werden, um die Leistungsfähigkeit im entscheidenden Spiel sicherzustellen.