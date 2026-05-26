Peugeot 408 Facelift: Plug-in-Hybrid wird alltagstauglicher

Peugeot hat das Facelift des 408 vorgestellt. Der Plug-in-Hybrid erhält eine erhöhte E-Reichweite und wird damit alltagstauglicher. Der elektrische E-408 bleibt jedoch die logischste Wahl.

In Deutschland ist der Peugeot 408 eher ein Exot, die Verkaufszahlen steigen aber an. Mit dem Facelift will Peugeot an den Aufwärtstrend anknüpfen. Der Peugeot 408 war schon immer ein Exot, kein klassischer Kombi, kein richtiges SUV, keine Limousine, sondern irgendwas dazwischen.

Genau das machte den Franzosen spannend. Jetzt bekommt das schräge Fastback-Crossover ein Facelift. Und vor allem beim Plug-in-Hybrid tut sich richtig was. Denn die wichtigste Änderung betrifft ausgerechnet die E-Reichweite.

Die steigt offiziell von 62 auf 79 Kilometer. Im Alltag bleibt davon zwar wie üblich etwas weniger übrig - trotzdem ist der Fortschritt deutlich spürbar. Im Test schafft der Plug-in-Hybrid des 408 jetzt 59 Kilometer rein elektrisch. Das alte Modell kam unter ähnlichen Bedingungen nur auf rund 36 Kilometer.

Gerade Pendler können damit viele Strecken komplett elektrisch erledigen. Bei den Abmessungen hat sich mit dem Facelift nichts geändert, es bleibt bei 4,69 Metern Außenlänge und einer Breite von 1,85 Metern. Erst danach meldet sich der 1,5-Liter-Vierzylinder akustisch recht rustikal zurück. Genau hier zeigt sich auch eines der Probleme des Plug-ins: Der Benziner klingt deutlich billiger, als Design und Preis des Autos vermuten lassen.

Mit seinen offiziell 240 System-PS wirkt der Franzose außerdem sportlicher, als er tatsächlich fährt. Die 7,5 Sekunden auf Tempo 100 sind zwar ordentlich, echtes Sportwagen-Feeling kommt aber nicht auf. Den besten Eindruck hinterlässt am Ende ausgerechnet der vollelektrische E-408. Der Stromer bekommt ebenfalls ein kleines Update und schafft jetzt bis zu 456 Kilometer Normreichweite.

Mit 58-kWh-Batterie, serienmäßiger Wärmepumpe und maximal 120 kW Ladeleistung setzt der Peugeot zwar keine neuen Klassen-Bestwerte. Trotzdem wirkt der Elektroantrieb im 408 plötzlich wie die logischste Wahl. Vor allem akustisch passt der E-Antrieb deutlich besser zum eleganten Auftritt des Franzosen. Während der Dreizylinder-Mildhybrid eher nach Kleinwagen klingt und der Plug-in beim Beschleunigen brummig wirkt, fährt der E-408 deutlich souveräner und hochwertiger.

Auch das Fahrwerk profitiert vom höheren Gewicht der Elektroversion. Der Stromer federt harmonischer und ruhiger als die Verbrennerversionen. Mit dem Facelift wird der Peugeot 408 vor allem als Plug-in deutlich alltagstauglicher. Wirklich stimmig wirkt aber vor allem der elektrische E-408: Er passt mit seiner ruhigeren Art und besseren Akustik schlicht am besten zum eleganten Auftritt des Franzosen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peugeot 408 Facelift Plug-In-Hybrid E-Reichweite E-408

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Explosiver Turnaround? Warum die Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power gerade durchstartenNach einer langen Phase der Kursstagnation und teils deutlichen Rückschlägen rücken Wasserstoffwerte wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Read more »

Explosiver Turnaround? Warum die Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power gerade durchstartenNach einer langen Phase der Kursstagnation und teils deutlichen Rückschlägen rücken Wasserstoffwerte wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Read more »

BYD Dolphin G DM-i: Plug-in-Hybrid-Kleinwagen mit über 1000 Kilometer ReichweiteBYD präsentiert mit dem Plug-in-Hybridauto Dolphin G DM-i einen Neuzugang im europäischen Kleinwagensegment. Angetrieben von einem „Super-Hybrid mit

Read more »