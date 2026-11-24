Peugeot beendet sein WEC-Programm Ende 2026, dabei war das neue Hypercar bereits weit fortgeschritten - Hinter dem Aus steckt eine größere Krise

Peugeot beendet sein WEC-Programm Ende 2026, dabei war das neue Hypercar bereits weit fortgeschritten - Hinter dem Aus steckt eine größere Kriseaus der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückzuziehen , kommt überraschend.

Dabei hatte der französische Hersteller lange an seinem Hypercar-Projekt festgehalten, obwohl die sportlichen Erfolge ausblieben. Hintergrund des Ausstiegs dürften vor allem die finanziellen Probleme des Mutterkonzerns Stellantis sein. Peugeot gehörte zu den ersten großen Automobilherstellern, die sich zu den neuen Hypercar-Regularien bekannten. Der Einstieg erfolgte mitten in der Saison 2022 und damit ein halbes Jahr vor dem nächsten Schwung an Herstellern, die in die Klasse einsteigen sollten.

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Obwohl die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben, hielt Peugeot an seinem WEC-Engagement fest. Im vergangenen Jahr prüfte der Hersteller sogar die Entwicklung eines komplett neuen Autos, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Letztlich fiel die Entscheidung jedoch zugunsten einer Überarbeitung des bestehenden 9X8. Dabei sollte eine neue Regelung genutzt werden, die Herstellern mit erheblichen Leistungsdefiziten zusätzliche Evo-Joker einräumt.

Es wäre bereits die zweite umfassende Überarbeitung des von einem V6-Motor angetriebenen LMH-Prototyps gewesen. Das erste große Update hatte Peugeot bereits 2024 umgesetzt. Damals erhielt der 9X8 unter anderem einen Heckflügel und verabschiedete sich vom ursprünglichen Konzept mit ausgeprägtem Ground-Effect.war bereits weit fortgeschritten. Im Juli absolvierte das Auto seine ersten Testfahrten auf der Rennstrecke.

Die abschließenden Entwicklungsfahrten waren auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet geplant. Mitte Dezember war anschließend ein Test im Windshear-Windkanal geplant.in diesem Monat liefen die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Teamchef Emmanuel Esnault hatte dabei sogar angekündigt, das Auto im Januar homologieren zu wollen. Doch nur wenige Wochen später beschloss der Vorstand von Stellantis, sämtliche Werksprogramme am Standort Satory zu beenden.

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Das WEC-Projekt wurde mit sofortiger Wirkung gestrichen. Citroen undIn einer Pressemitteilung erklärte Stellantis, man wolle seine Motorsportaktivitäten und Ressourcen künftig stärker auf den Kundensport sowie die Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen konzentrieren. Damit werden die defizitären Werksprogramme eingestellt, während Marken wie Lancia weiterhin Rallyeautos für Kunden entwickeln und mit Gewinn verkaufen können.

Das technische Know-how, das Stellantis in der WEC, der Formel E und anderen Meisterschaften gesammelt hat, soll künftig in die Entwicklung"exklusiver Hochleistungsmodelle für Alfa Romeo und Maserati" sowie neue Varianten bereits produzierter Fahrzeuge von Alfa Romeo, Peugeot, Lancia und Opel einfließen. Der Konzern mit Hauptsitz in den Niederlanden betonte außerdem, dass die Entscheidung Teil eines fünfjährigen Strategieplans sei, den Stellantis ursprünglich bereits im Sommer vorgestellt hatte. Ziel sei es, Wachstum und Profitabilität voranzutreiben.

Die betroffenen Mitarbeiter sollen laut Stellantis im Unternehmen gehalten und in anderen Geschäftsbereichen eingesetzt werden. Wie genau diese Versetzungen aussehen sollen, ist bislang allerdings offen. Auf dem Papier erinnert die Strategie an den Weg, den Alpine zunächst nach der angekündigten Schließung des hauseigenen Formel-1-Motorenprogramms im Jahr 2024 einschlug. Damals kündigte Renault an, am Standort Viry-Chatillon ein neues Zentrum namens"Hypertech Alpine" einzurichten.

Dort sollten künftig Hochleistungsfahrzeuge und Innovationen in Zukunftstechnologien entwickelt werden. Auch wenn Stellantis dies nicht ausdrücklich bestätigte, dürften die finanziellen Schwierigkeiten des Konzerns der wichtigste Grund für den überraschenden WEC-Ausstieg von Peugeot sein.ist im laufenden Jahr um mehr als 62 Prozent eingebrochen. Am Tag der Bekanntgabe der Entscheidung notierte das Papier nur noch bei 3,20 Euro.

Zwar stieg der Quartalsumsatz zwischen Juli und September leicht auf 37,6 Milliarden Euro, gleichzeitig verbuchte der Konzern jedoch einen Verlust von knapp 500 Millionen Euro. Der kumulierte Gewinn der ersten neun Monate des Jahres belief sich gerade einmal auf 217 Millionen Euro. Erst im vergangenen Jahr hatte der Automobilkonzern einen Rekordverlust von 22 Milliarden Euro ausgewiesen. Darin enthalten waren Abschreibungen in Höhe von 25,4 Milliarden Euro im Zusammenhang mit den Plänen für Elektromobilität.

Das bedeutete eine drastische Kehrtwende für ein Unternehmen, das nur ein Jahr zuvor noch einen Rekordgewinn von mehr als fünf Milliarden Euro ausgewiesen hatte. Die plötzlichen Verluste spiegeln eine Entwicklung wider, die den gesamten Automobilmarkt betrifft, traditionelle Hersteller aber besonders hart trifft. Marken wie Peugeot hatten Milliarden in neue Technologien und die Entwicklung bezahlbarer Elektroautos investiert. Weil die Nachfrage jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb, mussten die Unternehmen ihre Pläne zurückfahren und geplante Markteinführungen stoppen.

Der zunehmende Wettbewerb durch Tesla und neue chinesische Hersteller verschärfte die Situation zusätzlich. Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Antonio Filosa läuft bei Stellantis deshalb ein umfangreiches Sparprogramm, mit dem der Konzern wieder profitabel werden soll. Erst vor wenigen Monaten hatte Filosa angekündigt, dass Stellantis das ursprünglich für 2027 anvisierte Einsparziel von sechs Milliarden Euro sogar übertreffen werde.

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Da Berichten zufolge über sämtliche Motorsportprogramme hinweg dreistellige Millionenbeträge investiert wurden, liegt die Vermutung nahe, dass auch die Einstellung der Werksengagements einen Beitrag zu den Einsparungen leisten soll. Stellantis gehörte bislang zu den Automobilkonzernen mit den umfangreichsten Motorsportaktivitäten. Filosa verfolgt allerdings einen deutlich härteren Kurs, bei dem Zahlen und wirtschaftliche Kennziffern wichtiger sind als Traditionen oder emotionale Bindungen.

Wenn ein großer Automobilhersteller einen Vorstandschef mit einer solchen Ausrichtung verpflichtet, gehören Motorsportprogramme häufig zu den ersten Bereichen, die auf den Prüfstand kommen. Die sportlich enttäuschenden Resultate von Peugeot dürften bei der endgültigen Entscheidung des Stellantis-Vorstands letztlich nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Bereits vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatte Peugeot sein neues Hybridprojekt mit dem 908 eingestellt. Damals gehörte die Marke noch zur PSA-Gruppe, die später mit Fiat Chrysler zu Stellantis fusionierte.

Der Rückzug erfolgte nur wenige Monate vor der ersten Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Auch Citroen und DS konnten in den vergangenen Jahren durchaus Erfolge in der Formel E feiern. Noch in diesem Jahr hatte sich Stellantis sogar dazu verpflichtet, für den Einstieg von Opel in die Formel E ein komplett neues Einsatzteam aufzubauen. Zuvor hatte die Schwestermarke DS Automotive ihre Zusammenarbeit mit Jay Penske beendet und sich aus der Meisterschaft zurückgezogen.

Ähnlich wie nach dem Aus für das frühere Renault-Motorenprogramm stehen die Mitarbeiter nun vor einer schwierigen Entscheidung: Sie können versuchen, innerhalb des Konzerns eine andere Aufgabe zu übernehmen, oder sich nach einer neuen Stelle im werksseitigen Motorsport umsehen. Auch mehrere hochkarätige Fahrer standen bei Stellantis unter Vertrag. Viele von ihnen müssen sich nun nach neuen Arbeitgebern umsehen. Besonders hart trifft es Le-Mans-Sieger Loic Duval.

Für die Saison 2027 steht der Franzose derzeit ohne Cockpit da. Seit dem Ende seines Vertrags mit Audi im Jahr 2020 war er hauptsächlich in der WEC unterwegs. Einige andere Fahrer aus dem Stellantis-Aufgebot werden ihre Karriere zunächst in der Formel E fortsetzen. Dazu zählen Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne und Robert Shwartzman.

Cassidy und Vergne müssen sich allerdings mittelfristig ebenfalls nach einem neuen Arbeitgeber umsehen, da beide bei Citroen unter Vertrag stehen. Das Team wird sich nach der Saison 2027 aus der Formel E zurückziehen. Alex Quinn und Paul di Resta werden weiterhin in der IMSA SportsCar Championship antreten. Quinn startet in der LMP2-Klasse für CrowdStrike by APR, während di Resta für United Autosports fährt.

Durch die Entscheidung von Stellantis fehlt beiden allerdings die Perspektive auf einen Werksplatz in der Hypercar- beziehungsweise GTP-Klasse für die Saison 2027. Historisches Comeback: Mit diesem Duo will Lancia die WRC2 aufmischen