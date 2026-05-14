Peugeot ruft sein Modell 208 zurück: Hupe ist zu leise

Peugeot ruft das Modell 208 zurück, weil die Hupe zu leise ist. Die Hupe erreicht nicht die gesetzlich vorgeschriebene Mindestlautstärke und könnte andere Verkehrsteilnehmer in kritischen Situationen nicht überhören. Die betroffenen Fahrzeuge benötigen ein Signalhorn gegen eine technisch einwandfreie und lautere Hupe.

Peugeot ruft sein Modell 208 zurück. Der Grund: Die Hupe ist zu leise. Sie erreicht nicht die gesetzlich vorgeschriebene Mindestlautstärke . In kritischen Verkehrssituationen könnten andere Verkehrsteilnehmer sie überhören.betroffen, in Deutschland knapp 35.000 aus dem Produktionszeitraum 01.09.2019 bis 25.07.2022.

Für die Fahrer heißt das: ab in die Werkstatt.betroffenen Fahrzeugen das Signalhorn gegen eine technisch einwandfreie und vor allem lautere Hupe aus. Weitere Bauteile oder Softwarestände sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. Zur Dauer des Werkstattaufenthalts machen die Franzosen keine konkreten Angaben. Erfahrungsgemäß ist beim Austausch eines Signalhorns jedoch von einem kurzen Werkstattbesuch auszugehen.

Peugeot informiert die betroffenen Fahrzeughalter direkt. Alternativ können sich Kunden unter Angabe des Hersteller-Rückrufcodes MYU an ihren Händler oder eine autorisierte Vertragswerkstatt wenden. Diese Regeln gelten für Hupen Die Lautstärke einer Autohupe ist in Deutschland durch die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) geregelt. Eine Mindestlautstärke ist zwar nicht explizit in Dezibel (dB(A)) festgeschrieben, sie darf aber 105 Dezibel in sieben Metern Entfernung nicht überschreiten.

Sie muss „helltönend“ sein und darf andere Autofahrer nicht erschrecken oder belästigen – allzu leise wie bei dem Peugeot-208-Modell sollte sie allerdings nicht sein





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