Pfarrer Ciesielski droht mit Kirchenschluss wegen zu leiser Gebete

Ein Tiroler Pfarrer sorgte für Empörung, als er Gläubige beim Vaterunser unterbrach und die Kirche zuschließen drohte. Die Diözese Innsbruck ermittelt.

Eine Tiroler Gemeinde geriet in Aufruhr, nachdem ihr Pfarrer Marek Ciesielski während einer Martinsfeier für Kinder drastische Maßnahmen angedroht hatte, um die Lautstärke der Gebete zu erhöhen. Der Vorfall ereignete sich während eines Gottesdienstes, der ursprünglich als besinnliche Veranstaltung für die jungen Besucher geplant war, sich jedoch in eine angespannte Situation verwandelte.

Die Situation während des Vaterunsers

Während des gemeinsamen Betens, specifically des Vaterunsers, unterbrach Pfarrer Ciesielski den Ablauf abrupt. Ihm war die Stimmführung seiner Gemeinde zu leise. Er forderte die Gläubigen auf, das Gebet erneut zu beginnen. Eine anwesende Mutter berichtete der Tiroler Tageszeitung, dass der Geistliche laut rief: Stopp, sperrt die zu. Diese Anweisung sollte die Gemeinde dazu zwingen, lauter zu beten, bis die geforderte Lautstärke erreicht war.

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Die Mitglieder der Gemeinde durften das Gotteshaus erst verlassen, nachdem das Gebet wiederholt worden war. Andere Eltern, die die Szene mitansehen mussten, reagierten irritiert auf das Verhalten des Pfarrers. Die Atmosphäre war von Verwirrung und Unbehagen geprägt, da die Drohung mit dem Kirchenschluss als unangemessen und bedrohlich empfunden wurde.

Die Verteidigung des Pfarrers

Pfarrer Marek Ciesielski erklärte die Vorfälle anschließend anders als die beschworene Bedrohung. Er betonte, dass seine Äußerung nicht ernst gemeint war, sondern als Scherz interpretiert werden sollte. Laut seiner Darstellung habe beim ersten Versuch kaum jemand mitgebetet, was ihn zu der provokanten Reaktion veranlasst habe.

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Er gab zu, nicht damit gerechnet zu haben, dass sich Gemeindemitglieder gekränkt oder bedroht fühlen würden. Ciesielski entschuldigte sich für den entstandenen Ärger und versicherte, dass er niemanden verletzten wollte. Seine Erklärung zielte darauf ab, das Verständnis für seine Absicht zu wecken, während die Wirkung auf die Zuhörer unberücksichtigt blieb.

Ermittlungen der Diözese Innsbruck

Trotz der Entschuldigung und der Erklärung als Scherz hat der Vorfall die kirchlichen Behörden alarmiert. Die Diözese Innsbruck hat die Angelegenheit aufgenommen und will diese intern klären. Eine Prüfung durch die kirchlichen Aufsichtsbehörden ist jetzt eingeleitet worden, um die Umstände und das Verhalten des Pfarrers genauer zu untersuchen.

Nach Abschluss der internen Prüfung soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Dies beinhaltet mögliche disziplinarische Maßnahmen oder andere kirchenrechtliche Schritte, die gegen Pfarrer Ciesielski verhängt werden könnten. Die Gemeinde muss nun abwarten, wie die Behörden auf die gemeldeten Vorfälle reagieren und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft

Der Vorfall hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Vertrauen zwischen dem Geistlichen und seiner Gemeinde. Die Beziehung wurde durch die öffentliche Konfrontation und die wahrgenommene Ungewissheit belastet. Viele Gemeindemitglieder fühlen sich von der Art der Kommunikation enttäuscht und suchen nun nach Klarheit regarding der zukünftigen Leitung ihrer Kirchengemeinde.

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Pfarrer Ciesielski muss nun auf Vergebung hoffen, während die Diözese Innsbruck die notwendigen Schritte unternimmt, um die Integrität des kirchlichen Lebens zu wahren. Die Ereignisse dienen als Beispiel dafür, wie Kommunikationsschwierigkeiten in religiösen Gemeinschaften zu Missverständnissen und Konflikten führen können. Die Zukunft der Pfarrstelle hängt stark von den Ergebnissen der internen Untersuchung ab.