Ulms Pfarrer Julian Scharpf half bei der Festnahme eines Gewalttäters, der das Cello von Musiker Alexander Balysh zerstörte. Details zum Vorfall und zur Tat.

Der vierzigjährige Pfarrer Julian Scharpf hat am vergangenen Montag in Ulm maßgeblich zur Festnahme eines mutmaßlichen Straftäters beigetragen, der vor der Kathedrale einen Straßenmusiker angegriffen und dessen Instrument beschädigt hatte. Scharpf, der als Geistlicher des weltberühmten Ulmer Münster s tätig ist, verfolgte den flüchtigen Täter zu Fuß und stellte der Polizei dabei wertvolle Unterstützung für die Identifizierung und Inhaftierung des Mannes bereit.

Tathergang und sofortige Verfolgung

Der Vorfall ereignete sich direkt vor der Kathedrale am Münsterplatz in Ulm, knapp vor 13 Uhr an einem Montag. Der polizeibekannte dreißigjährige Gewalttäter, der laut Angaben als Ukrainer identifiziert wurde, hatte zuvor den Sechzehnjährigen und beliebten Straßenmusiker Alexander Balysh mit einer Bierflasche attackiert und dessen wertvolles Cello durch einen Tritt zerstört. Scharpf beobachtete den aggressiven Mann aus seinem Büro am Münsterplatz, beschloss spontan, das Gebäude zu verlassen, und stieg die 768 Stufen des höchsten Kirchturms Deutschlands hinab, um einzugreifen.

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Als der Geistliche die Straße erreichte, sah er Balysh fassungslos vor dem beschädigten Instrument sitzen, dessen Holzkorpus durch den Tritt ein großes Loch aufwies. Während Passanten versuchten, den Angreifer zu stoppen, reagierte dieser mit extremer Gewalt, spuckte auf die Helfenden und trat nach ihnen, wobei ein Helfer verletzt wurde. Der Täter zeigte den Anwesenden die Mitte-Finger-Geste und floh anschließend von der Stelle, ohne dass eine sofortige Festnahme gelang.

Festnahme dank Verfolgungsjagd

Pfarrer Scharpf zückte sofort sein Mobiltelefon, um die Polizei unter der Nummer 110 zu alarmieren, während zwei Frauen sich um den geschockten Musiker kümmerten. Er bemerkte, dass zwei weitere Männer die Verfolgung des Täters aufnahmen, was ihn ermutigte, sich der Hetzjagd anzuschließen. Obwohl die körperliche Anstrengung durch die vielen Stufen und den Lauf beachtlich war, konnte der Geistliche den Fliehenden rund einen Kilometer lang verfolgen, was den Ermittlern später half, den Tatverdächtigen zu lokalisieren.

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Durch die koordinierte Aktion der Bürger und der Streife konnte der dreißigjährige Mann schließlich von der Polizei festgenommen werden. Da gegen den Tatverdächtigen ein bestehender Haftbefehl vorlag, kam er umgehend in Untersuchungshaft. Die schnelle Reaktion von Julian Scharpf und den anderen Bürgern ermöglichte es den Ermittlern, den gesuchten Mann innerhalb kürzester Zeit dingfest zu machen und weitere Straftaten zu verhindern.

Motivation und Vorstrafen des Täters

Der festgenommene Angreifer ist der Polizei bereits wegen mehrerer Gewalttaten bekannt und hat eine umfangreiche Vorgeschichte mit Straftaten im Raum Ulm. Mitte November war der dreißigjährige Mann in Ulm betrunken auf Passanten losgegangen und hatte einen Mann angegriffen, was auf seine wiederholte Neigung zu aggressivem Verhalten hinweist. Diese Vorgeschichte unterstreicht die Gefahr, die der Mann für die Öffentlichkeit darstellte, und justify die schnelle Festnahme durch die Behörden.

Einen Monat vor dem Vorfall mit dem Cello soll der Täter am Münsterplatz einem Touristen die Jacke samt Geldbörse und Reisepass gestohlen haben. Diese Kette von Straftaten verdeutlicht, dass es sich bei dem festgenommenen Mann um einen gewohnheitsmäßigen Straftäter handelt, der durch sein Verhalten das Sicherheitsgefühl der Menschen im Stadtzentrum erheblich beeinträchtigt hat. Die Polizei wertete die Tat als schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung unter erschwerenden Umständen.

Schaden am Instrument und Hilfsbereitschaft

Alexander Balysh, der in seiner Heimatstadt Minsk am berühmten Belarussischen Staatlichen Akademischen Musiktheater tätig ist, litt schwer unter dem Vorfall. Der Sechzigjährige, der seit 31 Jahren in der Adventszeit nach Ulm kommt, um sein geringes Künstlergehalt von knapp 600 Euro im Monat aufzubessern, musste bitterlich weinen und berichtete von Schlaflosigkeit aufgrund des Schocks. Das siebzig Jahre alte Cello, auf dem er seit vierzig Jahren spielt, war für ihn ein unersetzliches Kulturgut und emotionaler Anker.

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Ein befreundeter Ulmer Bürger brachte das beschädigte Instrument schnellstmöglich zu einem Geigenbauer, der die Reparatur bis zur nächsten Woche durchführen soll. Die lokale Gemeinschaft reagierte überaus solidarisch: Ulmer Bürger spendeten das benötigte Geld in Höhe von etwa 1500 Euro für die Instandsetzung, und dem Musiker wurde ein Leihinstrument zur Verfügung gestellt, damit er weiterhin auftreten kann. Diese massive Unterstützung zeigt den Zusammenhalt der Stadt nach der Tat.

Kontext des Ulmer Münsters und Präventivwirkung

Die Tat ereignete sich am berühmten Ulmer Münster, dessen Turm mit 768 Stufen eine besondere Herausforderung für jeden darstellt, der ihn hinaufsteigen möchte. Pfarrer Julian Scharpf nutzt die metaphorische Bedeutung der Stufen oft, um die Bedeutung von Durchhaltevermögen und moralischem Mut zu betonen. In diesem konkreten Fall erwies sich die physische Fitness, die das Besteigen der Turmstufen erfordert, als unerwarteter Vorteil bei der Verfolgung eines Straftäters, was die Praxis in einen neuen Lichtpunkt rückt.

Scharpf betonte in der Nachbereitung, dass die Hilfsbereitschaft der Ulmer Bürger den Geist der Vorweihnachtszeit widerspiegle. Er sei tief berührt davon gewesen, wie viele Menschen sofort geholfen hätten, und viewe dies als Beweis dafür, was möglich sei, wenn man aufeinander achte. Dieser positive Ausblick nach einem violenten Vorfall trägt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei und zeigt, dass zivilcourage in Ulm gelebt wird.