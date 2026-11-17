Gerwyn Price gewinnt trotz Rechenfehler dank TV-Irrtum. Luke Littler feiert mit perfektem Triple-Bullseye den Einzug ins Achtelfinale bei den PDC World Darts Championship.

Die dritte Runde der aktuellen Darts-Weltmeisterschaft bot ein spannungsgeladenes Gemisch aus hochkarätigem Spiel und kuriosen Verwicklungen auf und neben dem Board. Während deutsche Hoffnungsträger und internationale Top-Spieler ihre Tickets für das Achtelfinale sicherten, sorgte ein bemerkenswerter Rechenfehler im TV-Team für Diskussionen hinter den Kulissen, ohne das sportliche Ergebnis zu ändern.

Niko Springer, die Nummer zwei der deutschen Rangliste, qualifizierte sich wie im Vorjahr für die Runde der letzten Sechzehn. Er bezwang den niederländischen Gegner Wessel Nijman, der auf Platz 13 der Weltrangliste steht, mit einem klaren Endstand von 5:3 Legs. Damit hält Springer die deutsche Fahne hoch und setzt seine erfolgreiche Teilnahme am Großereignis fort.

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Price gewinnt trotz offensichtlichen Rechenfehlers

Gerwyn Price, der walisische Weltstar, zog erwartungsgemäß als Nummer vier der Setzliste ins Achtelfinale ein. Sein Match gegen den polnischen Herausforderer Sebastian Bialecki endete mit einem 5:2-Erfolg, doch das vierte Leg war von einem gravierenden Irrtum geprägt. Price brauchte 135 Punkte zum Check-out, verfehlte die Realität jedoch deutlich.

Bei einer offenen Punktzahl von 135 traf Price zunächst die Triple-19, was 57 Punkte ergab. Anschließend landete er in der Triple-16, was weitere 48 Punkte wert war. Für den entscheidenden dritten Pfeil wählte er die Doppel-20, die 40 Punkte bringt. Die Summe dieser drei Treffer beträgt 145 Punkte, nicht die benötigten 135.

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Trotz dieses offensichtlichen Fehlers von 10 Punkten bemerkte niemand den Irrtum. Weder sein Gegner Sebastian Bialecki, der noch auf 220 Punkte wartete, noch das Publikum oder die Kommentatoren. Der Caller Charlie Costorphine verkündete korrekt das Ende des Spiels, ohne die Punktzahl zu hinterfragen. Die Szene zeigte, wie schnell selbst erfahrene Zuschauer in der Hektik eines wichtigen Moments den Überblick verlieren können.

TV-Kommentatoren bestätigen falsche Summe

Die professionellen Medienvertreter verschärften die Situation durch ihre Kommentare. Florian Hempel, der Experte beim Sender DAZN, begleitete den vermeintlichen Check-out mit den Worten, dass Price die 135 Punkte aus dem Spiel nehme. Elmar Paulke, der Co-Kommentator, stimmte ihm zu und lobte die Leistung der Nummer vier der Setzliste, indem er wiederholt betonte, dass die 135 Punkte perfekt gecheckt worden seien.

Auch im britischen Fernsehen blieb die Überprüfung aus. Stuart Pyke von Sky Sports bezeichnete den Wurf als brillante Leistung für 135 Punkte. Mark Webster, der zusätzliche Experte, widersprach nicht und unterstützte die fälschliche Darstellung. Da niemand den Fehler public address oder im Mikrofon thematisierte, bestand das Ergebnis von 3:1 im vierten Leg sowie der finale 5:2-Sieg weiterhin offiziell.

Littler triumphiert mit perfektem Triple-Bullseye

Während sich Price über den Bestand seines Sieges freuen durfte, schloss Luke Littler, die Nummer eins der Welt und Favorit des Turniers, seine Gruppenphase gegen Niels Zonneveld erfolgreich ab. Der junge Star benötigte für den Einzug ins Achtelfinale nur noch drei Legs. Obwohl er sich zuvor mehrfach bei seinem Umfeld versicherte, dass das Ziel erreicht sei, zeigte sich bei seinem Fokus eine merkliche Nachlässigkeit.

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Niels Zonneveld nutzte die Lücke und ging sogar mit 4:3 in Führung. Zonneveld hatte bereits eine Matchdart-Chance vertan, bevor Littler bei einer Restpunktzahl von 150 zum Board trat. Anstatt den sicheren Check-out zu wählen, entschloss sich der Superstar zu einer riskanten und spektakulären Alternative. Er hatte sich im Vorfeld bereits auf das Erreichen der nächsten Runde verlassen.

Littler warf seinen ersten Pfeil ins Bull's-eye, den roten Mittelpunkt des Dartsboards. Auch der zweite Pfeil landete exakt im Bull's-eye. Den dritten Pfeil platzierte er ebenfalls in der Mitte. Dieser Triple-Bullseye-Score, der 150 Punkte entspricht, ließ die Halle explodieren. Die Zuschauer rasteten völlig aus bei dieser zirkusreifen Wurf-Staffette, die in keinem Saisonrückblick fehlen wird.

Erster Verlust und historische Szene

Die spektakuläre Leistung von Luke Littler überschattete jedoch, dass er erstmals in diesem Turnier ein Match verlor. Seine Dominanz in den Jahren 2024 und 2025, in denen er jedes Majorturnier gewann, wurde durch diesen einen Ausrutscher unterbrochen. Die Szene mit dem Triple-Bullseye bleibt jedoch als historisches Moment in Erinnerung, das die Showkraft des Sports unterstreicht.

Das Achtelfinale steht nun fest mit Spielern wie Gerwyn Price und Luke Littler. Während Price seinen Sieg trotz der Rechenpanne feiert, blickt Littler nach vorne und muss beweisen, dass sein Fokus wieder voll intakt ist. Die Fehler in der Gruppenphase werden schnell in Vergessenheit geraten, wenn die hohen Ansprüche im weiteren Turnierverlauf wieder gefordert sind. Die Spannung für die kommenden Runden ist somit maximal.